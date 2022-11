Black Friday: Die besten Angebote für die Apple Watch finden

Von: Ines Baur

Viele haben auf ihn gewartet, nun ist er da. Der Black Friday. Eines der begehrten Apple Produkte der Schnäppchenjäger ist die Apple Watch. Wo findet man die besten Deals? Worauf gilt es zu achten?

München – Es ist so weit, heute ist Black Friday. Rabatte, Schnäppchen und Sonderangebote, wohin man schaut. Selbst wenn bei teuren technischen Produkten wie Laptop, Smartphone oder Apple Watch teilweise nur wenige Prozent Rabatt drinnen sind, kann sich der Tag zum Kauf rentieren. Denn warum nicht kaufen, wenn es günstiger als sonst ist. Wer schon länger eine Apple Watch bei einem Shop im Auge hat, könnte tatsächlich in der Menge der Angebote einen guten Deal machen. Eine Übersicht über alle Apple-Deals am Black Friday finden Sie unter diesem Link.

Black-Friday-Deals – Gute Angebote für Apple Watch Modelle

Alle Apple Watch Produkte gibt es natürlich beim Hersteller bei Apple selbst. Die Apple Watch SE kostet dort ab 200 Euro. Die Apple Watch Series 8 ist ab 499 Euro erhältlich und die Apple Watch Ultra ab 999 Euro. Generell bieten alle drei Modelle auch GPS und Cellular an. Im Rahmen des Black Friday sind mehrere Apple-Watch-Modelle im Angebot, unter anderem bei Amazon, Otto, Saturn oder MediaMarkt. Zum Beispiel erhalten Sie die Apple Watch 6 in der Cellular-Variante um 31 Prozent reduziert.

Unterschiede finden sich unter anderem bei der Größe des Gehäuses. Die Apple Watch der Series 8 hat ein 45 mm oder 41 mm Gehäuse. Die Apple Watch SE bietet hier 44 mm oder 40 mm. Die Apple Watch Ultra hat ein 49 mm Gehäuse, damit laut Angabe von Apple einen fast 27 Prozent größeren Displaybereich als die Apple Watch SE.

Bunt gemischt geht es bei den Armbändern zu. Viele verschiedene Farben und Materialien stehen hier zur Verfügung. Es dürfte wirklich für alle und zu jedem Anlass was Passendes dabei sein.

Black-Friday-Rabatte bei der Apple Watch – Warum sich ein Preisvergleich immer lohnt

Der Black Friday ist verlockend und schnell sind viele Menschen im Kaufrausch. Doch es ist nicht alles Gold, was glänzt und nicht jedes Angebot gibt das her, was es auf den ersten Blick verspricht. Generell sollte die Kundschaft auch am Black Friday Preise vergleichen. Geht recht flott via Internet. Einfach die verschiedenen Verkaufsseiten ansehen, um bestmögliche Deals zu finden.

Shops wie Amazon, Saturn und eBay haben nicht selten ähnliche Preise. Doch gibt es ab und an ein paar Euro Unterschied, Gutscheine oder andere Extras als Goodie. Ein paar Minuten Zeit nehmen, Händler checken und die Angebote vergleichen, kann sich rentieren. Wer eine Apple Watch mit Anruf-Funktion möchte, sollte an mögliche zusätzliche Kosten für eine extra SIM Card denken.

Wer Online bestellt, tut gut daran, vor dem endgültigen Klick auf den Verkauf-Button die Kosten für Verpackung und Versand anzusehen. Ist der außergewöhnlich hoch, kann das die Freude über das noch so gute Schnäppchen trüben.

Black-Friday-Angebote: Achtung vor Fake-Shops und Black Sheeps

Der Black Friday ist für so manchen Händler Großkampftag. Viele wollen einen ordentlichen Umsatz generieren. Und auch wenn die eine Werbung viel präsenter und ansprechender ist als eine andere, gilt es, nichts zu überstürzen. Die Cyberkriminalität wächst. Es finden sich viele Fake-Shops neben seriösen Anbietern. Schnell kann das Geld auf Nimmerwiedersehen weg sein – doch der Einkauf kommt niemals an. Bei folgenden Auffälligkeiten sollten Sie stutzig werden:

wenn die Shops die als Bezahlart ausschließlich Vorkasse akzeptieren,

wenn sie mit rätselhaften Gütesiegeln werben,

wenn die Beschreibung vor Rechtschreibfehlern nur so strotzt,

auch ein fehlendes Handelsregister oder Impressum mahnen zur Vorsicht.

Falls ein Onlineshop diese Eigenschaften hat, dann sollten Sie doch besser beim Händler des Vertrauens kaufen, auch wenn der ein paar Euro mehr verlangt.