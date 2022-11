Black Friday bei Lidl: Das sind die besten Angebote beim Discounter

Von: Clara Veiga Pinto

Den Black Friday feiern zahlreiche Geschäfte mit Angeboten und Rabattaktionen. Bei vielen gibt es auch schon in der Black Week besondere Deals – Lidl ist dabei.

Kassel – Das große Shoppen beginnt schon bald: Am Montag, 21. November, startet die Black Week bei vielen Online-Anbietern und auch in Geschäften. In dieser Woche bieten Händler zahlreiche Knaller-Angebote an.

Höhepunkte der Woche sind Black Friday (25. November) und Cyber Monday (28. November). Schnäppchen-Jäger sollten jedoch schon vorher, die Augen offen halten, da diese Tage sehr beliebt sind.

Lidl-Rabattaktionen: Black Week, Black Friday und Cyber Monday – Wann ist was?

Black Week: 21. November 2022 – 28. November 2022

Black Friday: 25. November 2022

Cyber Monday: 28. November 2022

Auch Lidl ist dabei und will seine Kunden mit Deals locken. Das Angebot aus dem Onlineshop ist vielseitig und attraktiv. Wir geben einen Überblick über das Beste im Sortiment. Schon seit dem 13. November gibt es im Lidl-Onlineshop täglich neue Angebote. Mit einem Code kann man obendrauf noch 4,95 Euro Versandkosten sparen.

Lidl bietet in diesem Jahr viele elektronische Geräte an, aber auch Küchenutensilien, Kleidung und Freizeitgeräte:

Siemens Waschmaschine WM14NK20, 8 kg für 469 Euro statt 839 Euro (44 Prozent günstiger)

statt 839 Euro (44 Prozent günstiger) Livarno Komfortschaum-Wendematratze , 140 x 200 cm für 139 Euro statt 199 Euro (30 Prozent günstiger)

statt 199 Euro (30 Prozent günstiger) Lenovo Laptop IdeaPad Flex 5, 14 Zoll für 449 Euro statt 599 Euro (25 Prozent günstiger)

statt 599 Euro (25 Prozent günstiger) Joola Tischtennisplatte Inside J15 für 349 Euro statt 459 Euro (23 Prozent günstiger)

statt 459 Euro (23 Prozent günstiger) Prophete E-Bike, 28 Zoll, 7-Gang für 999 Euro statt 1624,95 Euro (38 Prozent günstiger)

Black Week und Black Friday bei Lidl: Online-Angebote und im Laden

Ab dem 21. November können Kunden dann auch in ihrer Lidl-Filiale auf die Suche nach Hammer-Angeboten gehen. Bis zum Cyber Monday am 28. November gibt es auch dort ebenfalls besondere Produkte zu niedrigen Preisen.

Ursprünglich kommt der Black Friday aus den USA. In Deutschland wurde er im Jahr 2006 das erste Mal beworben und ist seit spätestens 2016 in den deutschen Geschäften angekommen.

Lidl bietet am Black Friday 2022 viele Angebote und Deals an. (Symbolbild) © Jürgen Held/Imago

Bevor Kunden zuschlagen, sollten sie die Angebote allerdings immer genauer prüfen und Preise vergleichen. Beim Black Friday gibt es nämlich auch einige Fake-Deals und Rabattfallen, die Verbraucher umgehen sollten. (Clara Pinto)