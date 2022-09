Blackout-Gefahr im Winter: Bundesregierung gibt Tipps für den Notfall

Von: Stella Henrich

Deutschland hat ein sicheres Stromnetz. Dennoch fürchtet der Städte- und Gemeindebund, dass es flächendeckend zu einem Stromausfall im Winter kommen kann. Die Bürger sollten daher jetzt handeln.

München – Nein, keiner will sich ernsthaft diese Katastrophe vorstellen: Deutschland im Dunkeln. Kein Zug fährt, Geldautomaten werfen kein Geld mehr aus, Computermonitore und Fernseher bleiben schwarz. Auch Einkaufen in Supermärkten und Discountern wird eine Herausforderung. Eine Horrorvision. Aber wie realistisch ist diese Gefahr eines totalen Stromausfalls wirklich?

Die Vorbereitung auf echte Krisensituationen muss viel intensiver behandelt werden. Deutschland muss den zivilen Katastrophenschutz viel intensiver ausbauen.

Glaubt man dem Deutschen Städte- und Gemeindebund, könnte das Stromnetz hierzulande in der kommenden kalten Monaten überlastet werden. Die deutschen Kommunen fürchten angesichts der Energieknappheit schwere Verwerfungen bei der Stromversorgung der Bürger. „Die Gefahr eines Blackouts ist gegeben“, sagte Gerd Landsberg, Hauptgeschäftsführer des Deutschen Städte- und Gemeindebundes (DStGB), jetzt in der Welt am Sonntag. (WamS). Auf einen solchen Blackout sei das Land jedoch zu wenig vorbereitet.

Stromausfall: Heizlüfter könnten Netz überlasten

Städte-Chef Landsberg fürchtet nicht nur feindliche Hackerangriffe, sondern auch eine deutliche Überlastung des Stromnetzes, sollten die in diesem Jahr verkauften 650.000 Heizlüfter alle ans Netz gehen, wenn die Gasversorgung hierzulande ausfällt. Bestärkt wird dieses Szenario zudem noch durch einen von der Bundesregierung beauftragten „Stresstest“ der vier Übertragungsbetreiber – mit dem Ergebnis, dass die Stabilität des Stromnetzes im kommenden Winter unter ungünstigen Umständen nicht mehr gesichert ist.

Zwar habe die Politik die Lage erkannt, aber für eine echte Krisensituation müsse der zivile Katastrophenschutz viel intensiver ausgebaut werden, so Landsberg in der WamS. Die Bevölkerung sollte sich deshalb selbst besser auf eine solche Bedrohung vorbereiten.

Stromausfall: Bürger sollen selbst Vorbereitungen treffen

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) hat für den Fall der Fälle – den Worst Case sozusagen – eine Liste mit Lebensmitteln und nützlichen Tipps herausgeben, sollte ein Blackout tatsächlich deutsche Städte und Kommunen lahmlegen und das Licht ausgehen.

Einkaufsliste für die Notfallversorgung für zehn Tage im Fall eines Blackouts:

14 Liter Flüssigkeit pro Woche. Heißt: 20 Liter Wasser pro Person sollten für zehn Tage vorrätig sein.

pro Woche. Heißt: 20 Liter Wasser pro Person sollten für zehn Tage vorrätig sein. 3,5 kg an Brot, Kartoffeln, Nudeln, Reis usw.

usw. 4 kg Gemüse und Hülsenfrüchte

und Hülsenfrüchte 2,6 kg Milchprodukte

1,5 kg Fisch, Fleisch , Eier

, Eier 0,357 kg Fette und Öle

Quelle: BBK mit persönlicher Checkliste

Außerdem sollten die Bürger einen Vorrat an Batterien anlegen, warme Kleidung bereithalten, falls die Heizung ausfällt, Kerzen und Feuerzeuge sowie Taschenlampen kaufen. Akkubetriebene Geräte wie Handys, Laptops sollten vollständig aufgeladen sein. Man sollte sich eventuell einen Campingkocher zulegen, um warme Mahlzeiten zubereiten zu können, Hygieneartikel und bei Bedarf Babynahrung im Haus haben. Auch Feuerlöscher oder eine Löschdecke sollten Griff bereit sein. Ganz wichtig ist ein Radio mit Batteriebetrieb.

Stromausfall: Notfallgepäck vorbereiten

Außerdem sollten die Bürger an eine verlässliche Hausapotheke mit Medikamenten, Verbänden und Desinfektionsmitteln denken. Auch Haushaltshandschuhe, Müllbeutel, Einweggeschirr können im Notfall sehr nützlich sein. Aber auch die Zutaten für ein Lieblingsessen können helfen, um die Stimmung im Krisenfall hochzuhalten. Doch vor allem sollten kranke Menschen an ihre persönlichen Medikamente für den Notfall denken. Wer möchte, kann sich auch einen Fluchtrucksack zusammenstellen und diesen für die Notsituation vorbereiten.

Die Bundesregierung hat zusätzlich einen Ratgeber für die Notfallvorsorge in Krisensituationen mit Verhaltenstipps im Katastrophenfall im Internet veröffentlicht. Darin verweist sie ausdrücklich auch auf die Sicherung wichtiger persönlicher Dokumente hin, die ebenso ins Notgepäck gehören.

Wer sich auf einen Blackout gut vorbereitet, bekommt eventuell keine Panik im Notfall. Zumindest kann sich jeder Einzelne ein Stück selbst wappnen – auch für den Fall, dass es am Ende doch nicht zu einem Stromgau in Deutschland kommt. Bayerische Landkreise jedenfalls bereiten sich gut vor – und benötigen dafür noch nicht einmal ein großes Kommandozentrum.

