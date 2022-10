Energiekrise: Was tun, wenn der Strom ausfällt?

Den einen mag es schrecken, der andere wiederum freut sich vielleicht sogar über einen Stromausfall. In jedem Fall heißt es Ruhe bewahren. Hier ein paar wesentliche Tipps für den Notfall.

München ‒ Plötzlich ist der Strom weg. Nur eine Powerbank hält Smartphones, Computer und Laptops noch am Laufen. Doch auch deren Laufzeit ist begrenzt. Ein solches Szenario macht den aktiven Mitarbeiter im Homeoffice schnell zum Außenseiter im Work-Flow-Prozess seines Arbeitgebers. Was also tun? Schließlich freut sich nicht jeder Mitarbeiter im Norden sitzend über einen solchen Blackout, wenn sein Arbeitgeber im Süden des Landes nichts davon mitbekommt.

Am Allerwichtigsten ist „Bewahren Sie Ruhe“, raten Experten vom Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe bei einem Notfall. Ein Stromausfall sei meist nur von kurzer Dauer. Nach spätestens zwei Stunden sei das Problem vornehmlich behoben und das Licht kehre zurück. Während dieser Zeit können sich Verbraucher behelfen und mit Kerzen oder Taschenlampen für etwas Licht sorgen. Ebenfalls gut vorbereitet ist, wer ein Feuerzeug und Streichhölzer zur Hand zu hat. Empfehlenswert ist auch, Batterien zum Befüllen von Radios und Lampen parat zu haben.

Stromausfall: Große Elektrogeräte überprüfen

Gefahrenquellen wie Herd oder Fernseher sollten Verbraucher in der Zeit des Stromausfalls abschalten. Auch Gefrier- und Kühlschränke sollten wenig geöffnet werden, damit die Lebensmittel nicht verderben oder frühzeitig auftauen.

Weitere Tipps, sollte es zu einem Stromausfall nicht nur zu Hause kommen, sondern dieser auch die ganze Stadt betreffen:

Smartphone wenig benutzen, damit es für Notfälle verfügbar bleibt.

damit es für Notfälle verfügbar bleibt. Nachrichten von einem batteriebetriebenen Radio hören.

Bargeld vorrätig haben, da Geldautomaten und Kartenlesegeräte nicht funktionieren, sollte die ganze Stadt vom Stromausfall betroffen sein.

haben, da Geldautomaten und Kartenlesegeräte nicht funktionieren, sollte die ganze Stadt vom Stromausfall betroffen sein. Fällt die strombetriebene Heizung aus, können warme Kleidung und Decken eine Zeit lang helfen.

eine Zeit lang helfen. Halten Sie für den Ernstfall geladene Ersatzakkus bzw. Powerbanks für Handy, Laptop und Telefon bereit. Solarbetriebene Batterieladegeräte können eine echte Hilfe sein.

für Handy, Laptop und Telefon bereit. Solarbetriebene Batterieladegeräte können eine echte Hilfe sein. Auch Campingkocher, Garten- oder Tischgrill machen Sinn: Mit ihnen lassen sich Gerichte auch im Freien zubereiten. Halten Sie dafür entsprechend Gas und Holzkohle bereit.

Mit ihnen lassen sich Gerichte auch im Freien zubereiten. Halten Sie dafür entsprechend Gas und Holzkohle bereit. Wer Zugang zum Internet hat, sollte sich auf der Webseite seines Stromanbieters informieren, ob bereits eine Störungsmeldung vorliegt. Wenn nicht, sollten Sie diesen über den Stromausfall informieren.

vorliegt. Wenn nicht, sollten Sie diesen über den Stromausfall informieren. Das Notfallpaket bei Stromausfall - Infos, Tipps und Tricks

Stromausfall: Gefahren beseitigen und Notrufnummer abspeichern

Damit Verbraucher nicht im Dunkeln zu Hause stolpern, sollten keine Gegenstände auf dem Boden herumliegen. Wer Ordnung hält, ist im klaren Vorteil. Das gilt auch für Rufnummern. Verbraucher sollten sich frühzeitig Notrufnummer im Telefon abspeichern. Nur so lässt sich viel Stress im konkreten Notfall vermeiden und Hilfe, zum Beispiel von einem Elektriker oder dem eigenen Netzbetreiber, rasch herbeirufen.

Broschüren und Links zum Thema „Stromausfall“:

Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen - „Katastrophen Alarm“

Ratgeber für Notfallvorsorge und richtiges Handeln in Notsituationen - „Meine persönliche Checkliste“

Bundesregierung gibt Tipps für den Notfall - Vorsorgen für den Stromausfall

