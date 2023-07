Blasen am Fuß: Mit simplen Hausmitteln wird der Schmerz gelindert

Von: Michelle Mantey

Blasen am Fuß sind lästig und nicht immer ist ein Blasenpflaster zur Hand. Doch es gibt auch andere Möglichkeiten, das Problem zu bekämpfen.

Kassel – Egal ob nach einer langen Wanderung oder dem kurzen Einlaufen von neuen Schuhen, Blasen am Fuß sind immer unangenehmen. Häufig lösen sie Schmerzen und ein Druckgefühl am Fuß aus, sodass man sie so schnell wie möglich wieder loswerden möchte. Abhilfe gibt es in der Drogerie. Doch nicht nur dort – selbst häusliche Mittel können rasch helfen.

Eine Blase am Fuß entsteht meisten, wenn die Haut an einer bestimmten Stelle stark belastet wird. Durch den Druck und die Reibung im Schuh löst sich die obere Hautschicht am Fuß und füllt sich mit Gewebeflüssigkeit. Diese Stelle ist dann gerötet und durch die sich darin befindende Flüssigkeit leicht aufgewölbt. Gerade im Sommer kann durch das Schwitzen der Füße die Reibung verstärkt werden und somit auch die Blasenbildung häufiger auftreten.

Blasen am Fuß: Einige simple Hausmittel können den Schmerz lindern

Laut Apotheken Umschau sollte die Blase nicht aufgestochen werden, andernfalls könnte Schmutz in die offene Wunde gelangen, was zu Entzündungen führen kann. Besser seien Blasenpflaster, welche die Heilung unterstützen. Diese sollten so lange auf der betroffenen Stelle bleiben, bis sie sich von selbst ablösen. Hat man kein Blasenpflaster zur Hand, kann während der Wanderung auch ein normales Pflaster oder ein Tape aus der Apotheke verwendet werden, um ein Aufplatzen im Schuh und eine mögliche Infektion zu verhindern. Ist man nach der Wanderung zu Hause angekommen, können einige Hausmittel bei der Heilung unterstützen.

Ein Teebeutel Grüner- oder Kamillentee

Der grüne Tee ist sehr vielfältig einsetzbar und wirkt durch seine sekundären Pflanzenstoffe entzündungshemmend. Das Gleiche gilt für den Kamillentee, auch er hat aufgrund des Stoffes Bisabolol eine antibakterielle und zugleich entzündungshemmende Wirkung. Beide Teesorten werden im Teebeutel zunächst mit heißem Wasser übergossen und abgekühlt. Nun kann der noch nasse Teebeutel auf die Blase am Fuß gelegt werden. Im Anschluss sollte jedoch ein Pflaster auf die Blase geklebt werden, da diese durch die Feuchtigkeit schnell platzen kann.

Apfelessig

Häufig wird Apfelessig gegen Blasen an den Füßen empfohlen. Hierfür wird ein Wattepad oder Stäbchen in den Apfelessig getunkt und auf die Blase aufgetragen. Auch mit etwas Wasser verdünnt hat er eine entzündungsreduzierende Wirkung. Alternativ können ein paar Tropfen Apfelessig in ein Fußbad gegeben werden, dieses soll Bakterien abtöten und desinfizieren. Laut Focus kann ein Essigbad sogar gegen Nagel- und Fußpilz helfen. Jedoch ist bei der Verwendung auch Vorsicht geboten, denn die Säure kann nach Deutscher Apotheker Zeitung auch zum Austrocknen der Haut oder Irritationen führen.

Salz und Wasser

Ganz leicht lässt sich auch eine Salzwasserkompresse herstellen. Hierfür einfach kaltes Wasser mit etwas Salz mischen und ein Handtuch oder einen Waschlappen darin tränken. Drei bis vier Minuten sollte das nasse Stück Stoff auf der betroffenen Stelle einwirken. Es wirkt kühlend sowie beruhigend auf die gereizte Haut.

Aloe Vera-Gel

Ein Gel der Aloe Vera-Pflanze kann die Linderung von Schmerzen, Rötung und Schwellungen an der Blase am Fuß zu reduzieren. Zudem wirkt Aloe Vera entzündungshemmend. Gleichzeitig sorgt sie für genügend Feuchtigkeit auf der Haut. Nach dem Auftragen einfach warten, bis das Gel vollständig getrocknet ist. Bei Bedarf kann der Vorgang dreimal täglich wiederholt werden. Wer sich neben der Blase am Fuß auch einen Sonnenbrand hat, kann das kühlende Gel auch hierfür verwenden.

Diese Öle und Salben werden häufig als Hausmittel empfohlen

Teebaumöl wirkt antibakteriell, muss im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt werden

wirkt antibakteriell, muss im Verhältnis 1:3 mit Wasser verdünnt werden Rizinusöl unterstützt bei der Heilung, wirkt feuchtigkeitsspendend und gleichzeitig austrocknend.

unterstützt bei der Heilung, wirkt feuchtigkeitsspendend und gleichzeitig austrocknend. Ringelblumensalbe wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend

wirkt antibakteriell, entzündungshemmend und feuchtigkeitsspendend Quelle: utopia, desired

Nach Bericht der AOK wird jedoch von viele Experten von der Verwendung von Teebaum- oder Rizinusöl bei Blasen am Fuß abgeraten, da die heilende Wirkung nicht eindeutig bestätigt ist. Zudem kann es auch zu einer Entzündung der Blase durch Verwendung dieser Hausmittel kommen.

Ist die Blase doch aufgeplatzt, so sollte die Wunde schnell gesäubert, desinfiziert und durch ein Pflaster geschützt werden. In aller Regel heilt die Wunde nach wenigen Tagen ab. Sollten jedoch weiterhin Schmerzen bestehen, könnte dies auf eine Entzündung hindeuten. In diesem Fall sollte dringend ein Arzt aufgesucht werden. Auch Diabetiker sollten laut Apotheken Umschau bei Verletzung der Füße besonders achtsam sein und ggf. einen Arzt aufsuchen.

So verhindert man Blasen am Fuß

Um Blasen an den Füßen zu vermeiden, sollte man die neuen Schuhe besser auf kurzen Strecken einlaufen, bevor die nächste große Wanderung angetreten wird. Auch gilt es auf die richtige Größe der Socken zu achten und keine zu großen Socken zu tragen. Zudem gibt es atmungsaktive Socken, die ein Schwitzen der Füße und die daraus resultierende stärkere Reibung verhindern.

Laut Onmeda können die Füße vor dem Spaziergang auch einfach abgepudert werden. Das Puder saugt möglichen Schweiß an den Füßen auf. Mögliche Druckstellen am Fuß können bereits vor der Wanderung mit Tape umwickelt werden, dieses kann vor Blasenbildung schützen. Mit diesen Vorkehrungen sollte der nächsten Wanderung nichts mehr im Weg stehen. (mima)