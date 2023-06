Fast doppelt so teuer wie die Discounter-Konkurrenz – „Magnum“ im Test von Netto-Eis entzaubert

Ich meide Marken, wo immer moeglich. Kann mich gar nicht erinnern, wann ich das letzte Mal irgendwas von irgendeiner Marke gekauft haette. Die Eigenmarken aller Discounter sind durchweg gut bis sehr gut, egal ob es um Nahrung oder Non-Food geht. Mal schmeckt dies beim einen Discounter etwas besser, mal wirkt etwa die Bodylotion eines anderen minimal besser, aber das Gesamtniveau ist durchweg hoch. Zudem bei Non-Food immer 3 Jahre echte Discounter-Garantie, hassle-free, einfach zurueckgeben vor Ort, falls defekt. Das bietet keine Marke. Kuerzlich war ein huebscher Wasserkocher eines Discounters doch mal defekt, nach ueber 2 Jahren. Da ich alle Kassenbons aufbewahre (Fotoscan reicht), gab es beim grossen A... den Kaufpreis an der Kasse anstandslos zurueck. Fuer die 20.- hatte er sich in den ueber 2 Jahren eh schon gerechnet, und dann noch so eine unkomplizierte Rueckgabe - perfekt.

Warum soll ich dann fuer ein Markenprodukt aufwendige Werbekosten, Zwischenhaendler, oft nervtoetende Luxusverpackungen mitbezahlen, dabei auf mindestens das Doppelte des Preises kommen, und mir im Falle eines Defektes auch noch schlechten bis gar keinen Service samt Beweislastumkehr antun ?

Nur bei Werkzeug muss man ueberlegen. Das ist in aller Regel gute Durchschnittsqualitaet fuer den eher seltenen Heimwerkergebrauch, alles gut, kann ich blind kaufen, hat ja 3 Jahre Garantie, die auch eingehalten wird. Allerdings habe ich bei einer Stichsaege dann doch zu einem (sehr) teuren Markengeraet gegriffen, da sie intensiv genutzt werden sollte und v.a. eine Stichsaege ein Praezisionsgeraet ist. Top Schnitte wie vom Schreiner bekommt man beim Hobby-Moebelbau nicht mit einem 30.- Geraet hin, 200.- muessen es da mindestens sein. Bei einer Discounter Oberfraese war / ist das Geraet sehr gut, nur das beigelegte Zubehoer taugte nichts. Kein Problem - in dem Bereich kauft man eh besser nur genau diejenigen Aufsaetze, die man auch benoetigt, dann aber in Top Qualitaet. Die machen dann saubere Schnitte und halten so lange, dass ihr hoher Preis gerechtfertigt ist.