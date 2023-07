Hortensien im Garten: Mit einem Hausmittel bleiben die Blumen ewig frisch

Von: Sonja Sanagou

Sommerlich, nachhaltig und total stylisch sind Hortensien als Deko-Element – allerdings nur, wenn sie richtig trocknen. Ein spezielles Haushaltsmittel kann die Blumen ewig haltbar machen.

Dortmund – Egal ob als farbenprächtige Pflanze im Garten oder als schmückende Blumen-Deko in der Vase – Hortensien machen immer etwas her. Das pflegeleichte Gewächs blüht dabei in einer Vielzahl an Farben: Hellgrün, weiß, rosa oder blau – der Verbraucher hat beim Pflanzen der Blumen im eigenen Beet die Qual der Wahl. Damit man als Gartenfreund noch länger Freude an den bunten Blüten haben kann, kann ein spezielles Hausmittel, die Hortensien ewig haltbar machen.

Hortensien im Garten: Ein spezielles Hausmittel sorgt für eine längere Haltbarkeit

Wer beim Düngen seiner Hortensien Kaffeesatz eingesetzt hat, der weiß, wie die günstige „Wunderwaffe“ äußerst wirksam ist. Plötzlich verwandelt sich der Garten in ein Meer voller Blumen – sich als Gartenfreund an diesen Anblick satt zu sehen, ist fast unmöglich. Leider hat die Natur den Pflanzen ein gewisses Haltbarkeitsdatum verpasst, denn irgendwann verwelken die einzelnen Rispen der Hortensie.

Ein einst klares Weiß verblasst, blaue Blüten bekommen bräunliche Stellen. Mit dem Verblühen der Hortensien geht auch die Erinnerung an den Sommer verloren. So ganz dramatisch muss alles nicht vonstattengehen. Die Blumen aus dem Garten lassen sich mit einem speziellen Hausmittel ewig haltbar machen, wie RUHR24 berichtet.

Es gibt winterharte Hortensien: Dazu gehören Schneeball- oder Strauchhortensien. © Sabrina Wagner/RUHR24

Hortensien im Garten: mit dem Hausmittel Glyzerin ist das kinderleicht

Um die schönen Hortensien-Blüten ewig zu erhalten, spielt der Einsatz von Glyzerin eine entscheidende Rolle. Wer keine Schlieren und Streifen beim Fensterputzen haben möchte, für den ist dieser spezielle Alkohol ebenfalls empfehlbar.

24garten beschreibt, wie ein Gartenfreund bei der Trocknung der Hortensien richtig vorgehen soll. Zunächst ist es wichtig, gesunde und „voll entwickelte Blütendolden“ zu verwenden – deren verholzte Stiele müssen dann vorsichtig abgeschnitten werden. Glyzerin aus der Apotheke und Wasser werden dann in einem 1:2 Verhältnis in eine Vase gegeben. Anschließend die „unteren Hortensien-Blätter entfernen und die Stiele schräg anschneiden.“

Hortensien aus dem Garten mit Glyzerin richtig trocken – so behalten sie ewig ihre Farbe

Bekanntermaßen kann das Hausmittel Feuchtigkeit speichern, doch wie sieht das in Detail aus? Ein wissenschaftliches Experiment an der Kansas State University zeigt auf, dass eine Lösung aus Glycerin und Wasser Pflanzen konserviert. Bei der Anwendung wird ein Teil des Wassers im frischen Pflanzengewebe durch Glycerin ersetzt.

Bei der Trocknung der konservierten Blätter an der Luft verdunstet der Rest der Feuchtigkeit im Pflanzeninneren – übrig bleibt das Schmiermittel, welches das Grün weich und geschmeidig hält. Hortensien dürfen mit dem Einsatz des Hausmittels somit ihre bunte Farbenpracht ewig behalten.