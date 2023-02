Schufa-Einträge falsch? Das können sie dagegen tun

Von: Helmi Krappitz

Wenn eine Bonität negativ ausfällt, heißt das oft, dass ein neuer Handy- oder Kreditvertrag nicht zustande kommt. Doch was, wenn im Register falsche Einträge vermerkt sind?

Düsseldorf – Ist der Kunde kreditwürdig oder nicht? Unternehmen fragen oft bei der Schufa (Schutzgemeinschaft für allgemeine Kreditsicherung) und ähnlichen Instituten nach. Das sind privatwirtschaftliche Unternehmen, die Bonität anhand von Informationen von Vertragspartnern aus der Wirtschaft ermitteln. Wenn jedoch falsche Daten hinterlegt sind, ist das Ergebnis auch falsch. Was kann man in diesem Fall tun kann, berichtet die dpa.

Schufa: Datenkopie vor Vertragsschluss ausstellen lassen

Verbrauchern wird empfohlen, vor jedem wichtigen Vertragsschluss eine kostenlose Datenkopie zu beantragen, so Birgit Vorberg von der Verbraucherzentrale NRW der dpa. Eine solche Kopie kann man etwa bei der Schufa ausgestellt bekommen. Darin bekommen Verbraucher eine umfassende Auskunft über alle gespeicherten Daten und auch Informationen zu allen Anfragen, die Vertragspartner in den letzten zwölf Monaten zur Person gestellt haben. Sollten der Schufa unbezahlte Rechnungen, die inzwischen beglichen wurden, oder fehlerhafte Einträge aufgrund von Verwechslungen vorliegen, sollten die Betroffenen dagegen vorgehen.

Verbraucher sollten vor jedem Vertragsabschluss eine Datenkopie des Bonitätsinstituts beantragen. (Symbolbild) © IMAGO/Victoria Rayu

Falsche Einträge: Verbraucher sollen sich bei Fehlern bei Unternehmen oder Schufa melden

Hierfür können sie sich entweder direkt an das Unternehmen wenden, das für den falschen Eintrag verantwortlich ist, oder die Schufa kontaktieren, die ihrerseits mit dem Unternehmen in Kontakt tritt. Wenn es sich tatsächlich um einen Fehler handelt, wird der Eintrag korrigiert. In Streitfällen oder anderen Unklarheiten können Privatpersonen einen Anwalt oder Ombudsmann einschalten. Ein Ombudsmann kümmert sich um die Streitigkeiten zwischen Verbrauchern und Instituten, wie unter anderem Banken und Versicherungen. Laut Verbraucherzentrale muss die Schufa in dem Zeitraum, indem geklärt wird, ob ein Zeitraum stimmt, den Eintrag sperren. Dieser darf dann nicht an Banken oder Gläubiger herausgegeben werden.

Übrigens sollten negative Schufa-Einträge nach einer Frist von drei Jahren automatisch aus der Kartei verschwinden. Das gilt beispielsweise ab dem Zeitpunkt, an dem eine unbezahlte Rechnung gezahlt wurde. (hk/dpa)