Borna-Virus in Deutschland: Symptome und Gefahren – Infektion meist tödlich

Spitzmäuse zeichnen sich neben ihrer spitzen Nase durch einen stechenden Geruch sowie relativ kleine Augen und Ohren aus. Sie übertragen das gefährliche Borna-Virus. © Frank Rumpenhorst/dpa

Nach Corona und Affenpocken wird nun auch das Borna-Virus in Deutschland zur Gefahr. So erkennen Sie die Symptome und können sich vor einer Infektion schützen.

Hamburg – Nach der globalen Corona-Pandemie hatte man gehofft, erst einmal von schweren Krankheitswellen verschont zu bleiben. Jetzt droht aber auch das Borna-Virus in Deutschland zur Gefahr zu werden. In Bayern wurde ein weiterer Fall bestätigt.

Warum das Borna-Virus so gefährlich ist und wie Sie sich davor schützen können, verrät 24hamburg.de hier.

Das Borna-Virus wird von der Feldspitzmaus übertragen, die bislang als einziger Wirt des Erregers gilt. In Deutschland kommt die Feldspitzmaus in Bayern am häufigsten vor, weshalb hier auch die Infektionen mit dem Borna-Virus am häufigsten sind. 2021 gab es bundesweit sieben Fälle, fünf davon in Bayern. Hamburg gehört offiziell nicht zum Risikogebiet der Erkrankung, trotzdem sollten auch die Hansestädter Vorsicht walten lassen und den Kontakt zu Feldspitzmäusen vermeiden.