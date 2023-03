Brandgefahr besteht: Hersteller ruft besondere Wärmflasche zurück

Von: Anika Zuschke

Das Möbelunternehmen Maisons du Monde muss eine Wärmflasche zurückrufen. Bei dem Produkt in Pinguin-Form gibt es einen erheblichen Gefahrenherd.

Berlin – Rückrufe im Einzelhandel sind keine Seltenheit mehr, denn auch großen Herstellern und Händlern unterlaufen Fehler. So auch dem französischen Handelsunternehmen für Möbel und Einrichtungsgegenstände, Maisons du Monde. Das Unternehmen informierte auf der eigenen Website über einen Produktrückruf der „Wärmflasche Pinguin“. Beim Erhitzen der Flasche bestehe demnach Brandgefahr.

Rückruf von Maisons du Monde: Bei Pinguin-Wärmflasche besteht Brandgefahr

Das Innere einer Wärmflasche wird normalerweise mit heißem Wasser gefüllt und soll seine Besitzer anschließend kuschelig warmhalten. Doch scheint die vom Rückruf betroffene Wärmflasche von Maisons du Monde großer Hitze nicht standzuhalten. Wie der Händler schreibt, kann „das Erhitzen der Wärmflasche in der Mikrowelle ohne ein zusätzliches Glas Wasser eine Brandgefahr darstellen“. Erst kürzlich musste auch der Nonfood-Händler Tedi aufgrund der Gefahr einer allergischen Reaktion Ohrringe zurückrufen.

Maisons du Monde hat diese Pinguin-Wärmflasche zurückgerufen – wegen Brandgefahr. © Maisons du Monde

Das Möbelunternehmen Maisons du Monde bittet seine Kunden deswegen, die Wärmflasche aus Sicherheitsgründen nicht mehr zu benutzen – wenn Verbraucher diese vor dem 8. Februar 2023 gekauft haben. Die genauen Daten der Wärmflasche lauten:

Händler: Maisons du Monde Name: Wärmflasche Pinguin Artikelnummer: 220047 Gekauft vor: 08.02.2023

Kunden können Pinguin-Wärmflasche in Filiale von Maisons du Monde zurückgeben

Wenn Sie von dem Produktrückruf betroffen sind, können Sie die Wärmflasche laut Unternehmen in eine nahegelegene Filiale zurückbringen. Andernfalls können Sie sich auch telefonisch an den Kundenservice von Maisons du Monde wenden. Produktrückrufe können zahlreiche Verbraucher vor weitreichenden Folgen schützen. So verhinderte ein Ferrero-Rückruf einen weltweiten Salmonellen-Ausbruch – „tausende Kinder hätten erkranken können“.