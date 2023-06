Machen Sie nicht diesen Fehler, wenn Sie Brokkoli kochen

Von: Christoph Gschoßmann

Teilen

Brokkoli ist sehr gesund. Doch es gibt einige Koch-Tricks zu beachten, mit denen man sich die volle Power aus dem Gemüse holen kann.

München - Obst und Gemüse verzehrt man am besten frisch. Das hat nicht nur geschmackliche Gründe, sondern auch gesundheitliche. Der Sauerstoff aus der Luft kann wertvollen Inhaltsstoffen wie Vitamin C zusetzen, weswegen es sich empfiehlt, die Arbeitsschritte beim Kochen genau zu planen, damit zwischen dem Schneiden und dem Garen möglichst wenig Zeit vergeht. Diese Grundregel ergibt Sinn - doch eine Ausnahme bildet der Brokkoli.

Brokkoli nicht sofort nach dem Schneiden kochen - das ist der Grund

Wird das grüne Gemüse aufgeschnitten, wird nämlich ein Enzym aktiviert. Dieses wandelt die enthaltenen Senföl-Glykoside in Sulfarophan um, wie Andrea Danitschek von der Verbraucherzentrale Bayern gegenüber Chip.de erklärt. Es gilt also, anders als bei anderem Gemüse, abzuwarten: Je länger man nach dem Schneiden wartet, desto mehr Sulforaphan bildet sich. Dr. Michael Greger von nutritionfacts.org empfiehlt, 40 Minuten zu warten. „Sulforaphan besitzt antimikrobielle, entzündungshemmende, antioxidative und entgiftende Eigenschaften und greift Tumorstammzellen des Pankreaskarzinoms an, wie in experimentellen Untersuchungen gezeigt wurde“, schreibt die Uniklinik Heidelberg.

Die richtige Zubereitung von Brokkoli kann positive Auswirkungen auf seine gesundheitsfördernden Eigenschaften haben. © Emma Innocenti/Imago

Zwar kann man Brokkoli auch roh verzehren, doch wird er meist gegart gegessen. Die gesunden Inhaltsstoffe gehen leicht ins Kochwasser über, weswegen man Brokkoli am besten mit möglichst wenig Flüssigkeit garen sollte, wie die Ernährungsexpertin anmerkt. Das gesunde Kochwasser kann man ressourcenschonend weiterverwenden, zum Beispiel für eine leckere Brokkolisuppe. Das Wer nicht warten will, kann sich das Enzym auch auf andere Art holen: Es ist auch in anderen Pflanzen enthalten, so zum Beispiel in Senfsaat. Gemahlene Senfkörner über den Brokkoli zu streuen ist also eine clevere Art, das Maximale aus dem Brokkoli herauszuholen.

Brokkoli kann auch gegen Osteoporose helfen.

Forschung aus China: Brokkoli nicht kochen, sondern kleingehackt anbraten

Ein weiterer Kniff, um durch Brokkoli gesund zu bleiben, kommt aus China. Eine Gruppe dortiger Wissenschaftler hat sich intensiver mit dem Glucosinolat Sulforaphan in frischen bzw. gekochten Lebensmitteln auseinandergesetzt. Das Ergebnis: Es stellte sich heraus, dass gegarter Brokkoli am meisten Sulforaphan enthielt, wenn er feingehackt und dann gebraten wird – also nicht in Wasser gekocht. Die besten Ergebnisse können hierbei mit besonders kleinen Brokkoli-Stücken werden - für den maximalen Effekt, nachdem diese für eineinhalb Stunden an der Luft geruht hatten. (cgsc)

Wer Lebensmittel einfriert, möchte in der Regel ihre Haltbarkeit verlängern. Doch ein Aufenthalt in der Gefriertruhe verdirbt auch manches Essen.