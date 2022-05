Brot-Preis: Kostet ein Laib wegen Ukraine-Krieg bald 10 Euro?

Verbraucher müssen beim Kauf von Brot immer tiefer in die Tasche greifen. © Frank Sorge/Imago; Thomas Trutschel/photothek.de/Imago; Collage: Sabrina Wagner/RUHR24

Nicht nur Öl und Gas werden teurer, auch bei Backwaren müssen Verbraucher immer tiefer in die Tasche greifen. So teuer wird das Brot wohl in Zukunft. Hier mehr erfahren:

NRW – Wer in nächster Zeit die Bäckerstube seines Vertrauens aufsucht, wird sich wohl verwundert die Augen reiben. Schließlich werden einige Lebensmittel momentan knapp und für Verbraucher wird damit Vieles teurer – das ist auch beim morgendlichen Brötchenkauf spürbar. Beim Brotpreis kann das in Zukunft extremere Ausmaße annehmen. RUHR24 kennt die Ursachen für die Preis-Explosionen.

Dass der Preis für das Lieblings-Grundnahrungsmittel der Deutschen momentan explodiert, hat mehrere Gründe: Schlechte Ernten und steigende Transportkosten haben dafür gesorgt, dass der Preis für Weizen in die Höhe geschossen ist. Hinzu kommen die durch die Corona-Krise allgemein bedingten Lieferschwierigkeiten, die steigenden Energiepreise sowie höhere Herstellungskosten einschließlich steigender Personalkosten.