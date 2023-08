Brot-Rückruf: Verzehr kann für Verbraucher gefährlich werden

Von: Robin Dittrich

Aufgrund einer falschen Kennzeichnung muss ein Haferbrot der Mestemacher GmbH zurückgerufen werden. Der Verzehr kann unter anderem Durchfall oder Erbrechen verursachen.

München – Immer wieder müssen Lebensmittel aufgrund von Fehlern in der Produktion zurückgerufen werden. Im Fall des Brotes von Mestemacher sind allerdings keine Listerien, sondern eine natürliche Zutat schuld.

Rückruf von Brot: Allergiker sind in Gefahr

Das „Unser Pures Karotte“-Brot von Mestemacher musste jetzt „aus Gründen des vorbeugenden Verbraucherschutzes“ zurückgerufen werden. Grund des Brot-Rückrufs ist, dass aufgrund eines Deklarationsfehlers die Zutatenkennzeichnung bei dem Brot versehentlich nicht vollständig korrekt aufgenommen wurde. Die Benachrichtigung der Mestemacher GmbH richtet sich vor allem an „die spezielle Verbrauchergruppe der Walnussallergiker.“

Das Haferbrot von Mestemacher muss aufgrund von Fehlern in der Produktion zurückgerufen werden. © Mestemacher GmbH

Hersteller: Mestemacher

Mestemacher Name des Brotes: Unser Pures Karotte

Unser Pures Karotte Gewicht: 300 Gramm

300 Gramm Haltbarkeitsdatum: 15. Januar 2024

15. Januar 2024 Los-Kennzeichnung: 180701..AE

In dem Brot sind drei Prozent Walnüsse enthalten, die nicht in der Zutatenliste des Artikels auftauchen. Betroffen vom Rückruf und der falschen Deklaration ist die Produktionscharge mit dem Mindesthaltbarkeitsdatum 15. Januar 2024 sowie der Lotnummer 180701..AE. Ob Sie diese Charge in Ihrem Haushalt haben, kann auf der Frontseite der Packung gelesen werden.

Für Menschen mit einer Walnussallergie kann der Verzehr potenziell gefährlich sein. Auch ein Shampoo mit verbotenen Duftstoffen kann allergische Reaktionen auslösen und wurde deshalb zurückgerufen.

Walnussallergiker sollten das genannte Brot nicht verzehren

Das Haferbrot ist Teil des Sortiments von vielen Supermärkten, darunter Kaufland und Rewe sowie der Drogerie-Kette dm. Vom Rückruf betroffen sind laut dem Bundesamt für Verbraucherschutz und Lebensmittelsicherheit die Bundesländer:

Baden-Württemberg

Bayern

Bremen

Hessen

Niedersachsen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

Verbraucher, die die betroffene Produktionscharge erworben haben, können diese beim entsprechenden Warenhaus zurückgeben. Ebenso kann das Brot direkt an den Hersteller zurückgeschickt werden, dieser sorgt für Ersatz. Verkauft wird das Brot der Marke Mestemacher unter anderem bei Edeka, Rewe, Kaufland, Netto und Penny. Auch ohne Kassenbon wird Käufern der Kaufpreis erstattet.

Wer unter einer Walnussallergie leidet, muss beim Verzehr des Brotes mit Symptomen rechnen. Es kann zu Reaktionen wie Übelkeit, Erbrechen, Durchfall, Schleimhautschwellungen, Anschwellen der Zunge oder sogar zu einem anaphylaktischen Schock kommen, der lebensgefährlich sein kann. Wie der Hersteller mitteilte, wurden alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um solche Vorfälle in Zukunft zu vermeiden. Oft von Rückrufen betroffen ist Käse, der durch Fehler in der Produktion Listerien enthalten kann.