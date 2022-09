Bürgergeld löst Hartz-IV ab Januar ab - das müssen Verbraucher jetzt beachten

Es soll unkomplizierter werden

Das Bürgergeld löst das Arbeitslosengeld II zum 1. Januar ab. Bekannt ist letzteres auch unter dem Namen Hartz-IV. Was Verbraucher jetzt wissen müssen.

Berlin ‒ Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD) wird zum Heilsbringer. Denn endlich ist es vollbracht: Hartz-IV wird hierzulande Geschichte. Erfunden und eingeführt vom damaligen Bundeskanzler Gerhard Schröder und dem ehemaligen VW-Manager Peter Hartz als Agenda 2010. Die Empfänger wurden „gefordert und gefördert“, so die Zielsetzung der damaligen Arbeitsmarktreform. Inzwischen ist viel passiert. Jetzt bekommt Hartz-IV einen Nachfolger namens Bürgergeld.

Wichtigste Information dabei ist, dass es für die Leistungsempfänger ab kommendem Jahr mehr Geld gibt. So erhalten Alleinstehende künftig 502 Euro im Monat, Jugendliche 420 Euro. Heute erhalten alleinstehende Personen 449 Euro - das sind also bald monatlich 53 Euro mehr. Zudem sollen Arbeitssuchende in den Jobcentern künftig weniger Druck ausgesetzt sein. Zumindest im ersten halben Jahr ihres aktiven Kundenstatus. Abgeschafft werden soll auch das Prinzip, nach dem die Vermittlung in einen Job Vorrang hat. Stattdessen soll Weiterbildung gestärkt werden. So weit, so gut.

Bürgergeld löst Harzt-IV ab: Weniger Sanktionen im ersten halben Jahr

Doch es natürlich hagelt es auch Kritik am neuen Bürgergeld. Denn Leistungsempfänger, die nicht mit dem Amt kooperieren, sollen weniger Sanktionen fürchten müssen. Heißt konkret, dass Leistungen nicht generell stark eingeschränkt werden sollen bzw. gekürzt werden dürfen. Die Kunden des Jobcenters sollen auch nicht länger sanktioniert werden, wenn sie beispielsweise einen Termin beim Amt vor Ort versäumen oder eine zumutbare Arbeit ablehnen. Klingt alles bisher wie eine Befreiung aus einem behördlichen Korsett, war aber bislang gang und gäbe und absolut rechtens.

+ Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (rechts) besucht das Jobcenter in Berlin-Lichtenberg. © Annette Riedl/picture alliance/dpa

Hubertus Heil musste sich deshalb schon viel Kritik gefallen lassen. Seitens der Union wird bemängelt, dass die Hartz-IV-Reform Arbeitslose nicht zur Wiederaufnahme eines Jobs motivieren würde. Geringverdiener könnten demotiviert werden, fürchtet der Handwerkerverband in der Zeit.de. Die Übernahme der Heizkosten erhöhe den Anreiz, nicht zu arbeiten. Sozialverbände hingegen kritisieren die Höhe des Bürgergelds. Diese sei angesichts der hohen Inflation viel zu niedrig. Hubertus Heil bleibt standhaft und verteidigt seine Reform. Denn auch die Kosten für die Wohnung sollen in den ersten beiden Jahren künftig auf jeden Fall voll übernommen werden. Ersparnisse bis zu 60.000 Euro soll man in dieser Zeit behalten dürfen.

Bürgergeld: Niemand soll auf der Straße landen Die Kosten für die Wohnung sollen in den ersten beiden Jahren künftig auf jeden Fall voll übernommen werden. Auch Ersparnisse bis zu 60.000 Euro sollen Empfänger des Bürgergelds in dieser Zeit behalten dürfen. Im ersten halben Jahr sollen zudem keine Sanktionen verhängt werden können, wenn etwa ein Jobangebot abgelehnt wird.

Bürgergeld löst Hart-IV ab: Hubertus Heil stellt klar

Der Geist des neuen Systems ist nicht der von Misstrauen, sondern von Ermutigung, von Befähigung.

„Das Thema Mitwirkungspflichten, das bleibt. Aber das konzentrieren wir auf das, wo es notwendig ist“, sagte der SPD-Politiker im Deutschlandfunk. „Und ich sage es mal deutlich: Menschen, die chronisch keine Termine beim Jobcenter wahrnehmen, die haben auch mit Rechtsfolgen im neuen System zu rechnen. Aber der Geist des neuen Systems ist nicht der von Misstrauen, sondern von Ermutigung, von Befähigung.“

Deshalb setzt der Minister auch grundsätzlich positive Anreize beim Bürgergeld. Kommen soll daher auch eine Weiterbildungsprämie von 150 Euro für die Teilnahme an abschlussbezogenen Weiterbildungen. Heil betont immer wieder, dass zwei Drittel der Langzeitarbeitslosen keine abgeschlossene Berufsausbildung hätten. „Nur durch Qualifizierung kann der Weg aus der Bedürftigkeit in Arbeit eröffnet werden“, zitiert rtl.de den Minister.

Die wichtigsten Neuerungen im Überblick:

Wer bekommt das Bürgergeld? Es ist eine Leistung der Grundsicherung für Arbeitssuchende. Wo kann man das Bürgergeld beantragen? Das Bürgergeld wird auf Antrag gewährt. Der Antrag muss bei der zuständigen Behörde gestellt werden. Das ist in aller Regel die Kommune, also die Stadtverwaltung oder Gemeindeverwaltung. Dort hießen die Ämter bisher Jobcenter. Wie hoch ist das Bürgergeld? Der Regelsatz der Grundsicherung beträgt 502 Euro. Mit Partnern zusammenlebende Erwachsene erhalten 451 Euro. Jugendliche von 14 bis 17 Jahre bekommen 420 Euro, Kinder von 6 bis 13 Jahre 348 Euro, Kinder unter 6 Jahren 318 Euro. Wird beim Bürgergeld die Miete bezahlt? Die „Angemessenheit“ der Wohnungsgröße spielt mit Inkrafttreten des Bürgergeldes in den ersten zwei Jahren des Bezugs keine Rolle mehr. Bei Hartz IV wurden nur die Kosten für eine Wohnung mit entsprechenden Vorgaben übernommen. Dasselbe gilt künftig auch für die Heizkosten. Was ändert sich mit dem Bürgergeld bei Wohnen und Vermögen? Es gibt eine zweijährige Übergangszeit für Wohnen und Vermögen. Mit dem Bürgergeld werden dadurch in den ersten zwei Jahren des Bezugs die tatsächlichen Kosten für Unterkunft und Heizung übernommen. Und das Ersparte muss nicht aufgebraucht werden - sofern es sich nicht um erhebliches Vermögen handelt. Als erheblich gelten 60.000 Euro für die leistungsberechtigte Person und 30.000 Euro für jede weitere Person in der Bedarfsgemeinschaft. Bei einer vierköpfigen Familie wären dadurch zum Beispiel 150.000 Euro Erspartes geschützt. Können Bezieher des Bürgergelds hinzuverdienen? Wer oberhalb der Minijob-Grenze (künftig 520 Euro) bis zu 1.000 Euro hinzuverdient, soll 30 statt 20 Prozent der Einkünfte behalten können. Schüler, Studierende und Auszubildende können bis zu 520 Euro statt 100 Euro hinzuverdienen. In den Ferien können Schüler unbegrenzt hinzuverdienen. Wer ein Ehrenamt hat, soll von der Aufwandsentschädigung mehr behalten können. Wird mit dem Bürgergeld Bürokratie abgebaut? Die Abmeldung beim Jobcenter für Abwesenheiten vom Wohnort soll unkomplizierter werden. Denn es soll Bezieher geben, die auch mal in den Urlaub fahren möchten und keine Termine im Amt wahrnehmen können. Vereinfachungen gibt es auch beim Mutterschaftsgeld und für Leistungsbezieher, die eine Reha machen. Quelle: Bundesministerium für Arbeit und Soziales

