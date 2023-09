Gerichtsurteil zeigt: Wer in privaten WhatsApp-Chats ausfallend wird, dem droht die Kündigung

Von: Sandra Sporer

Wegen Äußerungen in einem Gruppenchat wurden mehrere TUIfly-Mitarbeiter gekündigt. Ein Gericht bestätigte nun, dass die Entscheidung rechtens ist.

Kassel – Dass man unter Umständen wegen Posts auf den sozialen Medien gekündigt werden kann, ist nichts Neues. Doch Bemerkungen, die in privaten WhatsApp-Gruppe fallen, werden im Vertrauen getätigt. Und dennoch waren sie der Kündigungsgrund für mehrere Mitarbeiter von TUIfly.

Sie hatten sich in einer Chatgruppe beleidigend, rassistisch und sexistisch gegenüber Vorgesetzten und Kollegen geäußert, berichtet die Tagesschau. Nachdem der Arbeitgeber darüber informiert wurde, wurde den Mitarbeitern gekündigt.

Gerichts-Urteil: Auch Äußerungen in privaten WhatsApp-Gruppen können zur Kündigung führen

Die gekündigten Mitarbeiter empfanden die Kündigung jedoch als nicht gerechtfertigt und zogen vor Gericht. Der Fall ging bis in die letzte Instanz, vor das Bundesarbeitsgericht in Erfurt. Das dort gefällte Urteil widerspricht den beiden Vorinstanzen in einem wichtigen Punkt.

Wer glaubt, nur weil es geschrieben und nicht gesagt wurde, haben seine Worte keine Konsequenzen, der irrt. Mehrere Beschäftigte von TUIfly wurden nach zweifelhaften Bemerkungen in einer WhatsApp-Gruppe rechtskräftig gekündigt. © Imago

Beide Vorinstanzen waren davon ausgegangen, dass die Teilnehmer bei einer privaten Chatgruppe von der Vertraulichkeit der dort geteilten Informationen ausgehen können. Das BGA sah dies anders. „Sind Gegenstand der Nachrichten – wie vorliegend – beleidigende und menschenverachtende Äußerungen über Betriebsangehörige, bedarf es einer besonderen Darlegung, warum der Arbeitnehmer berechtigt erwarten konnte, deren Inhalt werde von keinem Gruppenmitglied an einen Dritten weitergegeben“, heißt es in einer Pressemitteilung zu dem Urteil.

Gekündigte Arbeitnehmer müssen beweisen, dass eine berechtigte Vertraulichkeitserwartung bestand

Der Fall geht nun wieder zurück ans Landesarbeitsgericht. Dort müssen die Kläger dann nachweisen, warum sie „angesichts der Größe der Chatgruppe, ihrer geänderten Zusammensetzung, der unterschiedlichen Beteiligung der Gruppenmitglieder an den Chats und der Nutzung eines auf schnelle Weiterleitung von Äußerungen angelegten Mediums eine berechtigte Vertraulichkeitserwartung“ haben durften.

