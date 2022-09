„Bei Burger King geht jetzt die Post ab“: Neuer Service bei Fast-Food-Kette

Von: Yasina Hipp

Teilen

Ein DHL-Zusteller an einer Burger-King-DHL-Packstation. © Deutsche Post DHL

Die Packstationen von DHL können ganz schön praktisch sein. Pakete können einfach abgeholt werden, ohne Stress mit der Zustellung. Das ist nun auch bei Burger King möglich.

Gütersloh - Viele kennen das Problem: Man wartet sehnlichst auf ein bestelltes Paket, checkt immer wieder die Sendungsverfolgung und dann verpasst man den Moment, wenn das Paket wirklich zugestellt wird. Manchmal landet die Ware sogar in der Filiale, obwohl jemand zu Hause war. Um hier Abhilfe zu schaffen, gibt es bei DHL seit einigen Jahren die Packstationen. Hier können DHL-Kunden einfach und bequem jederzeit die Pakete und Päckchen abholen und hinbringen. Lässt sich dies noch mit einem Einkauf oder ähnlichem verknüpfen, ist das natürlich sehr praktisch. Bald können sich vor allem Fast-Food-Liebhaber freuen, denn: auch bei Burger King soll es Packstationen geben.

Burger King und DHL: Neue Kooperation

Die Fast-Food-Kette Burger King ist eigentlich für Whopper, Pommes und Co. bekannt. Immer wieder gibt es bei dem US-Unternehmen auch spannende Neuerungen. So eröffnete in Wien eine komplett vegane Burger-King-Filiale. Ab und zu passieren auch bei Burger King Missgeschicke mit Bestellungen, wie diese Zwiebelring-Story zeigt. Nun sorgt das Unternehmen aber wieder für gute Neuigkeiten, wie DHL berichtet: an drei Pilotstandorten gibt es nun direkt am Burger-King-Laden eine Packstation von DHL. In Gütersloh (NRW), Stadthagen und Hameln (Niedersachsen) wird die Post-Burger-Kooperation getestet. Über das neue Projekt freut sich besonders auch Burger King. Daniel Polte, Pressesprecher der Burger King Deutschland GmbH sagt: „Ich freue mich, dass bei Burger King nun ganz offiziell die Post abgeht und bin zuversichtlich, dass viele dieses Angebot gerne wahrnehmen werden“.

Burger King und DHL: Packstationen sind gut fürs Klima

Das Prinzip, die Standorte der Packstationen mit alltäglichen Besorgungen zu verknüpfen, ist nicht neu. Es gibt bereits einige DHL-Packstationen auf Lidl- und Aldi-Parkplätzen. Nun schließt sich dem auch noch Burger King an. Wen also jetzt der Heißhunger packt, kann den Gang zu Burger King direkt nützlich gestalten.

Wie DHL auf Twitter postet, gibt es in Deutschland bereits 10.000 Packstationen. Sie tragen vor allem auch zur CO₂-Reduzierung bei, denn ein Zusteller kann mit einem Stopp eine ganze Ladung an Paketen versorgen.