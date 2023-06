Falschparker an der Ladesäule: Niemals den Abschleppdienst rufen

Teilen

Falschparker an E-Ladesäulen kommen häufig ungeschoren davon. Denn E-Auto-Fahrer können nur in bestimmten Fällen gegen sie vorgehen.

Dortmund - Der Akku ist fast leer und die E-Ladesäule sollte laut App eigentlich frei sein. Dann wird es aber doch nichts mit dem einfachen Laden. Denn auf der Parkfläche vor der Ladesäule steht ein nicht angeschlossenes E-Auto oder ein Verbrenner. Welche Rechte haben E-Auto-Fahrer in dieser Situation?

Falschparker an der E-Ladesäule: Schild weist auf illegales Parken hin

Vorweg lässt sich schon einmal sagen: Autofahrer haben hier nur geringe Chancen, etwas auszurichten. Die erste Voraussetzung ist, dass tatsächlich illegal geparkt wurde. Steht ein Auto ohne zu Laden auf einer Fläche neben einer Ladesäule, missbraucht der Fahrer nur unter bestimmten Umständen die Lademöglichkeit als Parkplatz. Dafür muss man sich zunächst durch die Beschilderung kämpfen.

Ein Verstoß ist es dann, wenn der Stellplatz explizit ausschließlich für Elektroautos freigegeben ist. Ein Hinweisschild auf eine Lademöglichkeit reicht dafür nicht aus. Das ist das weiß-blau-schwarze Schild mit den zwei Ladesäulen drauf. Autofahrer sollten stattdessen auf Schilder mit dem Abbild eines Autos mit Kabel achten.

Nur für ladende E-Autos: Andere Fahrzeuge parken illegal

Hier sind nur E-Autos mit entsprechendem Kennzeichen erlaubt. In einigen Fällen dürfen E-Autos nur für eine begrenzte Zeit auf dem Parkplatz stehen, damit die Säule nicht für andere blockiert wird. Das wird durch Zusatzzeichen mit einer Parkscheibe oder Text geregelt.

Die Möglichkeiten, gegen Falschparker auf solchen Flächen vorzugehen, sind allerdings begrenzt. Wozu betroffene E-Auto-Fahrer sich auf keinen Fall hinreißen lassen dürfen, ist Selbstjustiz. Strafbar macht sich, wer das falsch abgestellte Fahrzeug beschädigt oder versucht, es eigenständig zu entfernen.

Niemals selbst gegen Falschparker vorgehen: Bußgelder drohen

Betroffene sollten auch nicht so parken, dass sie es irgendwie schaffen, ihr Auto doch noch an die Ladesäule anzuschließen. Wird das falsch abgestellte Fahrzeug dadurch blockiert, so kann man sich dadurch der Nötigung strafbar machen. Voraussetzung hierfür ist meist, dass die Tat vorsätzlich geschah. Es muss also die Absicht bestanden haben, das andere Auto zu blockieren.

Ob dieses davor schon falsch geparkt war, spielt dabei keine Rolle. Für den Straftatbestand der Nötigung kann eine Geld-, oder sogar eine Freiheitsstrafe drohen. Dasselbe gilt, wenn man das Ladekabel so verlegt, dass das andere Auto nicht weiterfahren kann. Es ist also auch illegal, das Kabel kurzerhand über das andere Auto zu ziehen, damit man selbst laden kann.

Durch das Schild 1050-32 ist geregelt, dass an dieser Stelle nur Elektrofahrzeuge beim Laden abgestellt werden dürfen. © Kay-Helge Hercher/Imago

Abschleppdienst bei Falschparkern: Besitzer der Stellfläche ist verantwortlich

Die einzige legale, aber umständliche Methode, die dem E-Auto-Fahrer bleibt, ist den Besitzer der Stellfläche zu kontaktieren. Dieser kann dann den Abschleppdienst informieren. Die Privatperson selbst darf dies nicht, außer es handelt sich um den eigenen Privatparkplatz.

Deshalb gilt es zunächst die gesetzlich für den Ladeplatz verantwortliche Person/Institution zu identifizieren. Bei einer Ladestation auf einem Supermarktparkplatz sollte man daher in der Filiale nachfragen. Bei Ladesäulen auf öffentlichen Straßen ist die Stadt/Kommune der Ansprechpartner, oder auch die Polizei.

Bußgeld statt Abschleppdienst für Falschparker an Ladesäulen

Die jeweils zuständigen Besitzer können dann einen Abschleppdienst anfordern, müssen sie aber nicht. Der Autofahrer alleine kann nicht gegen den Falschparker vorgehen und ist deshalb auf die Entscheidung des Verantwortlichen angewiesen.

Für Falschparker gilt also: Wer die Ladestation zum Parken missbraucht, muss also nicht gleich damit rechnen, abgeschleppt zu werden. Allerdings kann ein Bußgeld in Höhe von 55 Euro anfallen. Damit wird das Falschparken an Ladesäulen mit dem höchsten Bußgeld belegt, das bei „allgemeinen“ Parkverstößen verhängt werden kann.