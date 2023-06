Vorsicht beim Grillen: RKI warnt vor gefährlichem Erreger – was Sie beachten sollten

Von: Stella Henrich

Beim Grillen können sich gefährliche Keime verbreiten. Vor allem Geflügel ist mit diesen Bakterien belastet. Wie Sie sich schützen können.

München ‒ Sobald das Wetter sommerlich warm wird, werfen Menschen mit Garten oder Balkon hierzulande ihren Grill an. Der Duft von Würstchen, Steaks und diversen Gemüsesorten weht einen feinen Duft durch die Nachbarschaft. Am liebsten würde man sich zu einem spontanen Besuch beim Grillmeister einladen und die Leckereien auf dem Rost mitessen.

Doch was viele Menschen nicht wissen: etliche Fleischsorten, die auf dem Grill landen, sind mit dem Bakterium Campylobacter belastet. Allen voran Geflügelfleisch, welches es inzwischen auch bei vielen Imbissbuden knusprig gebraten zu kaufen gibt.

Der Grillkeim Campylobacter verursacht heftige Durchfall-Erkrankungen, die bei Risikogruppen wie Kleinkindern, Babys und Senioren, aber auch Menschen mit Vorerkrankung durchaus lebensbedrohlich sein können, warnen Verbraucherschützer. Laut dem Robert Koch-Institut (RKI) kann das Bakterium zu Fieber, Kopfschmerzen und Mattigkeit führen.

Campylobacter oder auch Grillkeim genannt

Infektionen durch Bakterien der Gattung Campylobacter sind weltweit verbreitet. In Deutschland und in anderen europäischen Ländern treten die Erkrankungen vermehrt in der warmen Jahreszeit auf. Kinder unter fünf Jahren und junge Erwachsene zwischen 20 und 29 Jahren sind laut Robert Koch-Institut (RKI) in Deutschland besonders häufig von einer Erkrankung betroffen.

Die Campylobacter-Enteritis ist mit 60.000 bis 70.000 übermittelten Fällen pro Jahr (80 bis 90 Erkrankungen pro 100.000 Einwohner) die häufigste bakterielle meldepflichtige Krankheit in Deutschland, teilt das RKI auf seiner Internetseite mit.

Geflügelfleisch kann während des Schlachtprozesses über den Darminhalt der Tiere kontaminiert werden. Frisches Hähnchenfleisch im Einzelhandel ist häufig mit Campylobacter kontaminiert, so das RKI. Die direkte Übertragung von Mensch zu Mensch spiele eine untergeordnete Rolle. Wegen der niedrigen krankheits­aus­lösenden Infektionsdosis von weniger als 500 Keimen sei sie jedoch insbesondere bei Kleinkindern möglich.