Neues Katastrophen-Warnsystem ab jetzt aktiv: Katastrophenhilfe warnt mit „Cell Broadcast“

Von: Linus Prien

Benachrichtigung bei einem Notfallereignis (Symbolbild). © Thomas Frey/dpa

Ein bundesweites System für die Warnung bei Notfall-Situationen tritt heute in Kraft. In betroffenen Gebieten werden Sirenen über Mobiltelefone schallen. Das müssen Sie über „Cell-Broadcast“ wissen.

Berlin - Vor circa eineinhalb Jahren gab es in Nordrhein-Westfalen und Rheinland-Pfalz starke Überschwemmungen. Doch in Notsituationen ist es oft schwer, alle Menschen zu erreichen und zu informieren. Seit Donnerstag (23. Februar) ist es nun möglich, Warnnachrichten - etwa bei Unwetter, Überflutung oder Rauchentwicklung - auf das Mobiltelefon zu schicken und damit mehr Menschen zu warnen. Es handelt sich um das System „Cell Broadcast“. Dabei werden Nachrichten wie Rundfunksignale an alle kompatiblen Geräte gesendet, die in einer Funkzelle eingebucht sind. Cell Broadcast erfordert keine aktive Anmeldung und erweitert die bisher verwendeten Warnmittel wie Sirenen, Radio und Fernsehen, Warn-Apps oder digitale Stadtinformationstafeln.

„Cell-Broadcast“ für den Katastrophenschutz: Umsetzung dauerte ein Jahr

„Wir begrüßen diese wichtige Ergänzung im Warnmittelmix! In einer sehr mobilen Welt können damit auch Menschen erreicht werden, die auf der Durchreise sind oder denen die anderen Warnmöglichkeiten wie NINA und KATWARN nicht bekannt waren. Dies ist ein Stück mehr Sicherheit für die Bevölkerung“, erklärt Karl-Heinz Banse, Präsident des Deutschen Feuerwehrverbandes (DFV).

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz und Katastrophenhilfe (BBK) erklärte, dass jetzt alle Lagezentren der Bundesländer eine Warnung über Cell Broadcast zusätzlich zu den bereits existierenden Warnmitteln auslösen, also die Nachrichten an die mobilen Endgeräte der Bürger verschicken können. Vor einem Jahr war durch die Bundesnetzagentur die entsprechende technische Richtlinie erlassen worden. Innerhalb eines Jahres hatten die Mobilfunknetzbetreiber die Cell Broadcast-Technologie einbauen müssen. Beim bundesweiten Warntag am 8. Dezember 2022 war der Probebetrieb erfolgreich getestet worden.

„Cell-Broadcast“ für den Katastrophenschutz: Mobiltelefone müssen auf neuestem Stand sein

Wie das BBK berichtet, erreicht Cell Broadcast anonym alle Personen, deren Mobiltelefone in der jeweiligen Funkzelle registriert sind. Wichtig ist, dass das Betriebssystem des Telefons auf dem neuesten Stand ist, das Gerät eingeschaltet ist und auch Netzempfang hat. Cell Broadcast funktioniert auch in stark ausgelasteten Netzen, da der Datenverkehr durch Mobilfunkgespräche nicht beeinflusst wird.

Dennoch können nicht alle Bürger über Cell-Broadcast erreicht werden, wie der Saarländische Rundfunk berichtet. Vier Prozent der Bundesbürger hat den Angaben nach kein Handy. Außerdem berichtet Vodafone, dass etwa ein Viertel der Mobiltelefone technisch nicht in der Lage dazu ist, entsprechende Alarmierungen zu erhalten. Ein weiteres Problem mit dem System: Handys im Flugmodus werden nicht erreicht. (dpa/lp)