Getönte Tagescremes im Öko-Test: Viele getestete Produkte fallen durch, sogar ein Rückruf läuft

Von: Magdalena von Zumbusch

Öko-Test: Die Prüfung getönter Tagescremes deckt in einigen Produkten schädliche Inhaltsstoffe auf, in einem sogar den verbotenen Stoff Lillial. © Monique Wüstenhagen

Öko-Test: Sieben Cremes wurden als „mangelhaft“ oder „ungenügend“ bewertet. Genauso viele erhalten die Note „gut“ oder „sehr gut“, darunter eine Rossmann Eigenmarke.

Frankfurt - Das Verbrauchermagazin Öko-Test veröffentlicht in seiner Maiausgabe das Ergebnis eines Tests getönter Tagescremes. Bei den getesteten 20 Produkten sind von „sehr gut“ bis „ungenügend“ fast alle Bewertungen vertreten. Auch ein Rückruf musste gestartet werden.

Getönte Tagescremes im Öko-Test: Konventionelle und biologische Produkte wurden geprüft

Gesichtscremes mit Tönung sollen Hautpflege und Make-up in einem Produkt liefern. Von der zunehmenden Beliebtheit von Zwei-in-eins-Produkten profitieren auch getönte Cremes, die Auswahl wurde in den letzten Jahren immer größer. Nachdem kürzlich Kompaktpuder von Öko-Test geprüft wurden, wurden jetzt Make-up-Cremes für einen Test ins Labor geschickt.

Geprüft werden von dem Verbrauchermagazin Öko-Test - wie oft fälschlich angenommen - nicht nur biologische, sondern auch konventionelle Produkte (das „Öko“ im Namen ist vielmehr darauf zurückzuführen, dass auch die Nachhaltigkeit der Produkte in den Test-Kriterien eine Rolle spielt). Unter den getesteten Produkten befanden sich den meisten bekannte Marken wie die Öko-Hersteller Lavera und Dr. Hauschka und die koventionellen Hersteller L‘Oréal, Biotherm und Maybelline, aber auch Drogerie-Eigenmarken, berichtet Öko-Test.

Öko-Test-Ergebnisse: Sieben mal nicht bestanden, aber auch auch sieben (sehr) gute Ergebnisse

Über die 20 getesteten Produkten berichtet Öko-Test in der Mai-Ausgabe des Magazins: Vier Cremes hätten mit „sehr gut“ und weitere drei Cremes mit „gut“ abgeschnitten - darunter auch die günstige Naturkosmetik-Creme der Rossmann-Eigenmarke Alterra für rund 3,50 Euro, berichtet Öko-Test.

Aber sieben der getesteten Tagescremes hätten den Test auch nicht bestanden, berichtet Öko-Test, einige mit der Wertung „mangelhaft“, andere sogar mit der Note „ungenügend“. Durchgefallen seien die Produkte wegen unerwünschter Inhaltsstoffe, die man in den Cremes gefunden habe, einige davon sollen krebserregend sein. Die Testergebnisse können im Einzelnen auf der Website von Öko-Test (kostenpflichtig) eingesehen werden.

Ein Rückruf, da Öko-Test einen Stoff gefunden hatte, den EU-Vorgaben verbieten

In einem Produkt der Marke Charlotte Meentzen wies das Testlabor außerdem den synthetischen Parfumstoff Lillial nach. In einer EU-weit geltenden Chemikalienverordnung werde der Stoff als gefährlich eingestuft und sei seit März 2022 daher in Kosmetika, die in der EU vertrieben würden, verboten, berichtet Öko-Test. Die Firma Charlotte Meentzen hat daher den Verkauf der betroffenen Creme Kräutervital Tagescreme getönt (beige) gestoppt und einen Produktrückruf gestartet.

