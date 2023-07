19 Cent oder 9 Euro für Mineralwasser? Marken im ZDF-Check – Lidl-Wasser ist Schlusslicht

Lieber teures Mineralwasser, oder doch zur billigen Alternative aus dem Discounter greifen? Welches Wasser ist das beste?

München – Vor allem in der aktuellen Hitzewelle sollte niemand auf Wasser verzichten. Doch nur wahre Wasser-Trinker kennen den Unterschied zwischen verschiedenen Mineralwasser-Marken. Schmeckt ein Wasser gut oder schlecht – wahrscheinlich ist das Geschmackssache. Oder spielt dabei der Preis eine Rolle? Importiertes Wasser wird für bis zu neun Euro pro Liter angeboten, die Produkte beim Discounter kosten oft nur einen Bruchteil davon. Die ZDF-Sendung Wiso hat sich dieser Frage gestellt und den Mineralwasser-Check gemacht. Verglichen wurden dabei die Eigenmarken von Lidl, Netto und Edeka, sowie Gerolsteiner, Hassia und Selters. Diese Wasser-Marken wurden getestet:

Selters medium 62 Cent pro Liter Gerolsteiner medium 59 Cent pro Liter Hassia leicht 58 Cent pro Liter Gut und Günstig medium (Edeka) 17 Cent pro Liter Saskia medium (Lidl) 17 Cent pro Liter Naturalis medium (Netto) 17 Cent pro Liter (Quelle: zdf.de)

Mineralwasser im ZDF-Check: Lidl-Produkt ist das Schlusslicht im Test

Zuerst wurde der Mineralstoffgehalt getestet. Mineralstoffe gelten als gesund. Besonders Calcium, Magnesium und Natrium werden dabei oft erwähnt. Jedes Wasser hat eine eigene Mineralstoffzusammensetzung. Dabei sind nicht alle für jeden Menschen gesund. Natrium ist zum Beispiel für Menschen mit Bluthochdruck und für Babynahrung eher ungeeignet. Am meisten Magnesium und Calcium enthielt das Wasser von Gerolsteiner. Am wenigsten hingegen das Wasser von Lidl. Das meiste Natrium enthielt Selters, am wenigsten auch hier Lidl. Ein hoher Mineralstoffgehalt ist jedoch nicht nur gesund, er bringt auch seinen eigenen Geschmack mit sich. So sind Mineralwasser mit viel Mineralstoffen oft ein wenig salzig.

Beim Geschmackstest der Experten konnte dahingegen kein Unterschied festgestellt werden. Es gab weder Gewinner noch Verlierer. Und auch beim Laborcheck konnte in keinem der getesteten Wasser Pestizide, wie beispielsweise Pflanzenschutzmittel gefunden werden, dies ist jedoch auch Vorschrift in Deutschland. Einer der Wasser-Anbieter musste aus einem anderen Grund jedoch kürzlich ein Produkt zurückrufen.

Von den Kunden wurden die Mineralwasser aus dem ZDF-Check folgendermaßen gewertet:

Hassia Netto Edeka, Selters Gerolsteiner, Lidl

Nachhaltigkeit bei Mineralwasser im ZDF-Check: Lidl Pfandflasche besteht zu 100 Prozent aus Rezyklat

Zuletzt stand der Nachhaltigkeit-Test der verschiedenen Wasser an. Die Discounter-Wasser werden lediglich in Pfandflaschen angeboten, während die teuren Hersteller verschiedene Verpackungs-Varianten anbieten. Jedoch unterscheidet sich der Anteil an recyceltem Material bei den jeweiligen Pfandflaschen. So besteht die Flasche von Lidl zu 100 Prozent aus Rezyklat, die Behältnisse von Netto und Edeka zu 50 Prozent und die Pfandflaschen von Hassia und Gerolsteiner zu 30 Prozent. Auf Anfrage von Wiso bei der Firma Selters, erhielten diese keine Antwort. Nachhaltige Verpackung werden in Zeiten des Klimawandels mehr und mehr zum Thema. Forscher der Uni Bayreuth haben nun eine umweltfreundliche Folie entwickelt.