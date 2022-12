Natur, Plastik, Bio, regional: Welcher Christbaum ist am nachhaltigsten?

Von: Momir Takac

Die Ökobilanz von natürlichen Weihnachtsbäumen ist deutlich besser als jene von Plastik-Christbäumen. © IMAGO / Bild13

Weihnachtsbäume gibt es in vielen Varianten. Doch welche ist die beste für die Umwelt? Ein Vergleich zwischen Natur, Kunststoff und Bio.

München – In Zeiten von Energiewende und Klimakrise ist vielen Menschen inzwischen Umweltschutz und Nachhaltigkeit sehr wichtig. Dies beeinflusst wohl viele auch bei der Wahl des Christbaums. Varianten gibt es viele: der Weihnachtsbaum aus Kunststoff, die echte Tanne, die Bio-Tanne oder die Version mit Wurzeln und Topf.

Der Plastikbaum erscheint unter Umweltaspekten manchen womöglich als die bessere Variante, denn er kann mehrmals genutzt werden. Doch damit die Ökobilanz der eines Naturbaums entspricht, müsste die Variante aus Kunststoff mindestens 16 bis 17 Jahre genutzt werden, berechnete das Ellipsos-Institut im kanadischen Montreal.

Grundsätzlich enthält der Kunststoffbaum PVC oder Polyethylen, das nicht biologisch abgebaut wird. Den kanadischen Wissenschaftlern zufolge kommt der durchschnittliche Baum aus Plastik aus Asien und verursacht bei Herstellung, Transport und Entsorgung rund 48 Kilogramm Kohlenstoffdioxid (CO₂). Dem stehen 3,1 Kilogramm CO₂ beim Naturbaum gegenüber. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt auch das britische Unternehmen Carbon Trust.

Gute Weihnachtsbäume aus Plastik sind ziemlich teuer

Die Anbieter werben oft damit, dass ihre künstlichen Tannenbäume im Schnitt acht bis zehn Jahre aufgestellt werden können – zu wenig, um gegen den Naturbaum zu gewinnen. Ein Baum, bei dem man nicht sofort erkennt, dass er aus Kunststoff ist, ist zudem teuer. Laut Rudolf Fenner von der Umweltorganisation Robin Wood muss man mindestens 200 Euro einkalkulieren.

Nachhaltiger ist da schon die echte Tanne. Mehr als 80 Prozent der in Deutschland gekauften Christbäume sind Nordmanntannen. „Der echte Weihnachtsbaum schlägt seine künstlichen Konkurrenten um Längen“, sagt Denny Ohnesorge, Geschäftsführer beim Hauptverband der Deutschen Holzindustrie (HDH). Die natürlich gewachsenen Bäume sind dem Verband natürlicher Weihnachtsbaum zufolge in der Regel klimaneutral.

Christbäume aus der Region sind besonders nachhaltig, wenn sie unter Hochspannungstrassen wachsen

„Während des Wachstums verarbeiten sie klimaschädliches CO₂ aus der Atmosphäre. Bei der späteren Verwertung des Baumes wird aber weniger CO₂ freigesetzt, als vorher gespeichert wurde“, lautet die Argumentation. Nach dem Fest würden die Bäume meist kompostiert oder zur Energieerzeugung genutzt.

Wirklich klimafreundlich ist aber nur der Weihnachtsbaum, der aus der Region kommt und dessen Holz oder Holzspäne nach dem Fest für Möbel oder Baumaterial verwendet werden. Der Naturschutzbund Deutschland (NABU) rät beim Kauf zudem zu Fichten, Kiefern und Weißtannen aus Durchforstungsmaßnahmen oder von forstlichen Sonderstandorten wie unter Hochspannungstrassen. Denn diese in der Regel unbehandelten Bäume müssten sowieso gefällt werden. Ein besonderes Erlebnis für die ganze Familie ist es, den Weihnachtsbaum selbst zu schlagen.

Natur-Weihnachtsbaum aus der Region mit Bio-Siegel ist die beste Wahl

Die Umweltschutzorganisation Robin Wood weist darauf hin, dass die meisten der in Deutschland verkauften Christbäume aus Plantagen stammen, die gedüngt und mit Pestiziden gespritzt werden – mit entsprechender Belastung für Böden, Gewässer und Tiere. Eine unmittelbare Gefahr für den Nutzer durch Ausdünstungen in der Wohnung soll es einer Studie zufolge aber nicht geben.

Wer jetzt nicht nur zum Naturprodukt aus der Region greift, sondern auch noch eine Tanne mit Bio-Siegel wählt, macht alles richtig. Noch gebe es in Deutschland nicht so viele Anbieter von Tannen mit Öko-Siegel, sagt Fenner. Der Preis sei allerdings nicht höher als von konventionellen Bäumen. Übrigens, wer sich einfach einen Christbaum im nächsten Wald fällt, riskiert eine saftige Strafe.

Christbaum mit Wurzeln erlebt meist kein zweites Weihnachten

Die Weihnachtsbaum-Variante mit Wurzeln wäre sogar die noch umweltfreundlichere Wahl. Dafür müsste er allerdings Weihnachten überleben. Doch das ist in der Realität selten. Bäume, die erst kurz vor Weihnachten mit ihren Wurzeln aus dem Boden geholt und in einen Topf gepresst werden, würden zwar das anstehende Fest überleben, „aber kein zweites“, warnt Fenner.

Anders verhält es sich seinen Angaben zufolge bei Weihnachtsbäumen, die von Anbeginn in einem Topf aufgezogen und über die Jahre mehrfach in größere Behälter umgetopft wurden. Aber auch diese Bäume leiden nach Fenners Worten, weil sie im Dezember von Natur aus im Winterschlaf sind. „Und wenn sie in das warme Haus kommen, werden sie aus dem Winterschlaf geweckt und verlieren ihren Frostschutz“, warnt Fenner.

Später könnten die Bäume „nach zwei Wochen im warmen Wohnzimmer draußen sehr leicht erfrieren“. Eine Ausnahme: Der Baum samt Wurzeln wird in einer regionalen Baumschule, Gärtnerei oder Försterei gemietet und dorthin zurückgebracht. Eine 1,75 Meter hohe Nordmanntanne kostet dann aber etwa 80 bis 100 Euro Leihgebühr. Ob Kunststoff oder Natur: So wie es einer Aldi-Kundin in Großbritannien erging, sollte es nicht sein. Ihr Weihnachtsbaum fiel gleich nach dem Auspacken auseinander. (mt/dpa)