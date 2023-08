Gesamtes Sortiment betroffen: Coca-Cola zieht ab September die Preise an

Von: Robin Dittrich

Coca-Cola erhöht ab September erneut ihre Preise für einzelne Getränke. © Michael Gstettenbauer/Imago (Symbolbild)

Bereits im vergangenen Jahr kündigte Coca-Cola eine Preiserhöhung an. Ab Anfang September werden nun die Preise für das gesamte Sortiment erhöht.

München – Coca-Cola befand sich in den letzten Monaten immer wieder in Preisstreits mit Supermärkten wie Edeka. Jetzt führt an einer erneuten Preiserhöhung offenbar kein Weg mehr vorbei: Das gesamte Sortiment wird teurer.

Preisforderungen ließen Coca-Cola gegen Edeka als Verlierer in Preisstreits zurück

Wer in den vergangenen Monaten in Supermärkten einkaufen war, dem konnten teils leere Regale auffallen. Neben Unternehmen wie Mars, dessen Riegel nach einem Preisstreit plötzlich nicht mehr zu kaufen waren, ging auch Coca-Cola oft als Verlierer vom Platz. Vor allem mit Edeka rang Coca-Cola immer wieder darum, eine neue Preisliste durchzusetzen. Edeka wehrte sich gegen die Forderungen, schlussendlich gab es die verschiedenen Cola-Produkte wieder zu kaufen.

Mit den alten Preisen soll ab dem 1. September jedoch endgültig Schluss sein. Den Handelspartnern ließ das Unternehmen Coca-Cola eine neue Preisliste zukommen, schreibt die LZ. Demnach sollen die erst im September vergangenen Jahres erhöhten Preise erneut steigen. Erhöht werden sollen die Preise für das gesamte Sortiment im hohen einstelligen Prozentbereich. Bei Rewe kostet eine Literflasche Cola im Online-Shop aktuell 1,15 Euro – der Preis könnte sich also auf bis zu 1,25 Euro anheben.

Darum muss Coca-Cola die Preise für das gesamte Sortiment erhöhen

Die genaue Höhe der Preisersteigerung wird erst ab dem 1. September zu sehen sein. „Die Höhe des Aufschlags hängt auch davon ab, welche Investitionen wir für die einzelnen Verpackungen und Marken getätigt haben und noch tätigen“, gab Florian von Salzen, Geschäftsführer Commercial CCEP (Coca-Cola Europacific Partners), gegenüber der Lebensmittel Zeitung bekannt. Gründe für die Preiserhöhungen sind vor allem die Preise für Strom, Gas, Rohstoffe für die Verpackungen wie PET und Aluminium sowie Zutaten wie Zucker.

Die Preiserhöhung soll allerdings deutlich unter der Inflationsrate liegen, die von Salzen auf 14,5 Prozent im Mai 2023 beziffert wurde. Coca-Cola will trotzdem auch zukünftig darauf achten, „bezahlbar zu bleiben.“ Die Preiserhöhung wurde bereits Ende 2022 angekündigt, tritt aber jetzt erst in Kraft. Ob die neuen Preise von den Supermärkten an die Kunden weitergereicht werden, wird sich ab dem 1. September zeigen. (rd)