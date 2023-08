Colorwaschmittel im Test: Wegen Schadstoffen – 3 bekannte Marken sind die Verlierer

Von: Teresa Knoll

Teilen

Im Test bei Öko-Test sind in der Ausgabe 2023/9 Colorwaschmittel in Pulverform. Vier sind „gut“, aber drei sehr bekannte Marken überzeugen nicht.

Öko-Test hat 25 Colorwaschmittel in Pulverform getestet.

Die vier besten erhalten immerhin die Note „gut“.

Vier bekannte Marken fallen durch – weil sie zu viele Schadstoffe enthalten.

Saubere und duftende Buntwäsche, die möglichst lange ihre strahlenden Farben behält – dazu braucht man das richtige Colorwaschmittel. Bei Öko-Test werden 25 dieser Mittel in Pulverform getestet. Die meisten Marken werden eher mittelmäßig bewertet. Ausgerechnet drei bekannte Hersteller sind die Verlierer im Test – das liegt vor allem an den vielen Schadstoffen.

Waschmittel bei Öko-Test: Bekannte Marken verlieren im Test

Viele Marken von Colorwaschmittel im Test überzeugen die Experten von Öko-Test nicht wirklich – 18 der Produkte erhalten nur ein „Befriedigend“. Bei fast allen werden Phosphonate und Kunststoffverbindungen bemängelt, über deren Auswirkung noch zu wenig bekannt ist, die jedoch schwer abbaubar sind. Die Verlierer bei Öko-Test sind zwar nicht komplett durchgefallen, erhalten jedoch nur ein „Ausreichend“.

In den Marken Ariel und Coral finden die Experten Isoeugenol – der Duftstoff kann Allergien auslösen. Kapseln, Pulver oder lieber flüssig – welche Waschmittel braucht man wirklich? Bei der großen Auswahl an Mitteln erscheint der Kauf kompliziert, doch muss man nur ein paar Grundsätze beachten. Dazu gehört auch, dass nicht zu viele Schadstoffe im Pulver stecken, wie es bei den Verlierern im Öko-Test der Fall ist:

Ariel Color

Coral Colorwaschmittel Optimal Color

Lenor Color Waschmittel Amethyst Blütentraum

Öko-Test nimmt Pulver-Waschmittel unter die Lupe: Die Testsieger

Nahezu keine schädlichen Inhaltsstoffe findet Öko-Test bei den vier Testsiegern, die alle mit Note „gut“ bewertet werden. Einziger Wermutstropfen: Die Waschleistung lässt etwas zu wünschen übrig. Bei fast allen lagert sich gelöster Schmutz wieder an den Nähten an. Dazu sei gesagt, dass mit hartnäckigen Flecken wie von Kugelschreiber, Motor-Öl, Lippenstift oder Make-up alle Produkte ihre Probleme haben.

Im Waschmittel von Frosch wird außerdem eine Kunststoffverbindung als bedenklicher Inhaltsstoff gefunden, dieses soll aber bis Ende des Jahres aus der Rezeptur verschwunden sein. Trotzdem landet das Produkt noch auf Platz 2 der Gesamtwertung. Das sind drei der Testsieger:

Ecover Waschpulver Color Lavendel & Eukalyptus

Frosch Bunt-Waschpulver Granatapfel

Sodasan Color Waschpulver Limettenfrische

Schadstoff in Waschmitteln – gute Waschleistung, schlecht für die Umwelt

Klamotten werden nah am Körper getragen. Da will man keine Rückstände von Waschmittel in den Fasern haben, die Allergien auslösen könnten oder anderweitig schädlich für den Organismus oder die Umwelt sein könnten. Hier geht es zum vollständigen Testbericht von Colorwaschmittel bei Öko-Test Ausgabe 2023/9 (kostenpflichtig).

Bei den konventionellen Colorwaschmitteln im Test fällt das Tensid Natriumdodecylbenzolsulfonat negativ aus – dadurch wird Wäsche zwar besser gereinigt, allerdings ist es schwer biologisch abbaubar. In den Kriterien des Blauen Engels ist es wegen seiner Umweltschädlichkeit verboten – und auch die Experten von Öko-Test geben dafür Punktabzug. Weitere Testberichte finden Sie hier. (resa)