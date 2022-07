Corona-Variante BA.2.75 besorgt Experten – auch in Deutschland nachgewiesen

Neue Corona-Varianten wie BA.2.75 (Symbolbild) könnten laut Experten eine neue Welle begünstigen. © Uwe Anspach/dpa

BA.2.75 ist eine ganz neue Mutation, die aus der Corona-Variante Omikron hervorgegangen ist. Lesen Sie hier, warum Experten beunruhigt sind:

Das Coronavirus ist in Deutschland nach wie vor ein präsentes Thema – auch, weil die Zahl der gemeldeten Covid-19-Infektionen in den letzten Wochen wieder stark zugenommen hat. Am 6. Juni etwa hatte die bundesweite 7-Tage-Inzidenz noch 249,1 betragen – Stand 5. Juli waren es schon 687,7 neue Infektionen pro 100.000 Einwohner binnen einer Woche. Beunruhigt sind Experten mit Blick auf die neue Corona-Variante BA.2.75, die erstmals in Indien nachgewiesen wurde.

HEIDELBERG24 verrät, wie Experten die neue Corona-Variante BA.2.75 bewerten

Die US-Forschungseinrichtung Bloom Lab warnt aktuell davor, die Gefahr durch das Coronavirus nicht mehr ernst zu nehmen. Den Forschern machen die Mutationen Sorgen – primär zwei davon sind aus deren Sicht nicht zu unterschätzen. (jsn)