Corona-Warn-App wird in den Schlafmodus versetzt: Ist das Impfzertifikat noch abrufbar?

Von: Carolin Gehrmann

Die Corona-Warn-App des Bundes hat fürs Erste ausgedient und wird in einen Schlafmodus versetzt. Welche Funktionen es dann noch gibt und was mit den Daten und dem digitalen Impfzertifikat passiert.

Kassel – „Risiko-Ermittlung aktiv“: Diesen Status gab es nur bis zum 30. April. Denn seit diesem Datum gibt es keine Warnungen über Risikobegegnungen mehr. Die millionenfach genutzte Corona-Warn-App des Bundes soll angesichts der entspannteren Pandemielage Anfang Juni in einen „Schlafmodus“ gehen, wie das Bundesgesundheitsministerium am 24. März mitteilte. Schon ab Mai ist die Hauptfunktion, das Warnen von Kontaktpersonen bei einer registrierten Corona-Infektion, nicht mehr verfügbar.

Ab Mai werden die Funktionen der Corona-Warn-App weitgehend eingestellt

„Rote Meldungen“ über ein erhöhtes Risiko, die nach Begegnungen auf dem Bildschirm erschienen, wenn ein anderer Nutzer einen positiven Corona-Test registriert hatte, gibt es nicht mehr. Die App wird auch nicht mehr aktualisiert. Einige ihrer Funktionen kann man aber auch weiterhin nutzen, wenn man die App auf dem Handy behält.

Die offizielle Corona-Warn-App des Bundes wird ab Juni in den „Schlafmodus“ versetzt. © Bernd Weißbrod/dpa

Ab Mai gibt es keine „roten Meldungen“ in der Corona-Warn-App mehr

Darunter fällt eine Funktion, die für viele wohl auch weiterhin wichtig bleiben könnte: Das Abrufen des digitalen Corona-Impfzertifikats, das man so praktischerweise auf dem Smartphone immer bei sich hat. Wer die App also nicht im Juni löscht, kann weiterhin auf bereits eingescannte Impfzertifikate zugreifen. Weitere Impfungen können allerdings nicht mehr in der App registriert werden. Wer einen Nachweis über seinen Impfschutz erbringen möchte, der auf dem neuesten Stand ist, muss also ab Juni wieder auf den gelben Impfpass zurückgreifen.

Einige Funktionen der Corona-Warn-App wie das digitale Impfzertifikat bleiben erhalten

Die Funktion, ein Kontakttagebuch zu führen, bleibt allerdings erhalten, schreibt der Bayrische Rundfunk (BR). Nutzer können darin freiwillig ihre Begegnungen notieren können, um sich und ihrem Umfeld Sicherheit zu verschaffen oder um dem Gesundheitsamt bei der Nachverfolgung von Infektionsketten zu helfen. Darüber hinaus wird die App auch weiterhin die Statistiken des Pandemieradars mit den aktuellen Infektionszahlen der Bundesländer und den Daten des Robert-Koch-Instituts anzeigen.

Wie man seine Corona-Warn-App richtig deinstalliert und die Daten speichert

Die App selbst wird noch bis einschließlich 31. Mai 2023 in den App-Stores von Apple und Google verfügbar sein. Von alleine löscht sich die Software aber nicht vom Smartphone. Will man den Speicherplatz für etwas anderes freimachen, muss die App von Hand deinstalliert werden. Hat man sie erfolgreich gelöscht, ist noch ein weiterer Schritt nötig: Die Kontaktnachverfolgung per Bluetooth muss im Betriebssystem des Smartphones deaktiviert werden. Wer von den gespeicherten Daten ein Backup machen möchte, der kann die gescannten Impfzertifikate als PDF exportieren. Das Kontakttagebuch kann als Textdatei abgespeichert werden.

Verschlechtert sich die Pandemie-Lage wieder, kann die App „geweckt“ werden

Wenn sich die Pandemie-Lage in der Zukunft wieder verschlechtert, könne die App zeitnah aus dem Schlafmodus „geweckt“ und entsprechend angepasst werden, sagte ein Sprecher des Bundesgesundheitsministeriums gegenüber der Deutschen Presseagentur (dpa). Mehr als 48 Millionen Mal wurde die Software demnach auf Smartphones installiert, knapp neun Millionen Menschen teilten positive Testergebnisse, um andere Nutzer zu warnen. Die laufenden Verträge mit den Dienstleistern SAP und T-Systems enden zum 31. Mai.