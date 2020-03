Coronavirus: Wegen Aktion droht bei Aldi extremer Kundenansturm - Ausverkauf binnen Minuten?

Wenn Aldi jetzt clever wäre, dann würden Sie den ganzen Bestand an Aktions-Desinfektionsmittel, -sprays und -Tüchern (die ja lt. Werbung sogar "begrenzt viruzid" sind) an Praxen und Krankenhäuser spenden.

1. würde Aldi damit eine Werbewirkung erzielen die den Wert der Waren deutlich übersteigen würde und 2. könnte Aldi seinen Mitarbeitern einen Ansturm auf die Filialen ersparen. Ich denke da waren die Kämpfe um den Thermomix Klon noch nichts dagegen.

Wenn schon in Australien Messer wegen Toilettenpapier gezückt werden, dann darf man gespannt sein was für Schlachten sich um die Desinfektionsmittel wohl gestalten werden.

Ich verstehe nicht wie es sein kann das medizinische Praxen und Krankenhäuser einen Engpass an Desinfektionsmittel haben und gleichzeitig Aldi Unmengen dieser Mittel an Menschen verramschen darf. An Menschen die diese Mittel aktuell eigentlich gar nicht benötigen (Händewaschen ist immer noch der größte Schutz) oder was noch viel schlimmer ist, an Menschen die mit der Angst der Menschen Gewinn machen wollen, und diese Produkte zu einem Vielfachen verticken werden - entweder auf eBay oder Amazon.

Der Verkauf von Desinfektionsmittel sollte aktuell begrenzt werden und nur noch auf Rezept erfolgen.