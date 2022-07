Corona-Tests: Für diese Personengruppen sind sie auch weiterhin kostenlos

Eine Milliarde Euro pro Monat gab die Bundesregierung für die kostenlosen Bürgertests aus. Seit Juli müssen Bürger zahlen, doch für bestimmte Personengruppen sind die Tests weiterhin gratis.

Berlin - Die bundesweite Coronavirus-Inzidenz steigt. Am Mittwoch lag die Sieben-Tage-Inzidenz bei 720,4. In der Vorwoche waren im Schnitt noch 690,6 Menschen pro 100.000 Einwohner infiziert, im Vormonat waren es 447,3 Personen. Die Inzidenz liefert zwar kein vollständiges Bild der Infektionslage, jedoch eine Tendenz. Wer auf Nummer sicher gehen will, kann sich seit Anfang Juli dieses Jahres allerdings nicht mehr einfach so kostenlos auf Corona testen lassen. Dafür braucht es jetzt triftige Gründe.

Coronavirus: Wer auch jetzt noch Anspruch auf kostenlose Corona-Tests hat

Die Corona-Pandemie und der Ukraine-Krieg belasten das Haushaltsbudget des Staates stark. Die kostenlosen Bürgertests waren auf Dauer nicht mehr haltbar, denn pro Monat schlugen sie mit einer Milliarde Euro zu Buche. Um die Kosten zu reduzieren, gibt es kostenlose Selbsttests seit Juli 2022 zunächst nur noch für vulnerable Gruppen. Dazu gehören:

Kinder unter fünf Jahren

Menschen, die aus medizinischen Gründen nicht gegen das Coronavirus geimpft werden können

(etwa Schwangere im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft)

(etwa Schwangere im ersten Drittel ihrer Schwangerschaft) Teilnehmer an Studien zu Corona-Impfstoffen

(Teilnahme aktuell oder in den vergangen drei Monaten)

(Teilnahme aktuell oder in den vergangen drei Monaten) Personen, die sich „Freitesten“ möchten

(aktuell in Quarantäne mit nachgewiesener Coronavirus-Infektion)

(aktuell in Quarantäne mit nachgewiesener Coronavirus-Infektion) Menschen, die Angehörige oder Bekannte in einem Krankenhaus oder einer stationären Pflegeeinrichtung besuchen wollen

Personen, die mit einem Corona-Infizierten in einem Haushalt leben

Pflegende Angehörige und Assistenten, die von Menschen mit Behinderungen angestellt sind

(im Rahmen eines persönlichen Budgets nach § 29 SGB IX).

Antigentests zum reduzierten Preis: In diesen Fällen kostet der Test nur drei Euro

Manche Personen können Antigentest zu reduzierten Kosten durchführen lassen.

Wer am selben Tag eine Veranstaltung in Innenräumen besucht...

Wer mit einer Person am selben Tag Kontakt haben wird, die mindestens 60 Jahre alt ist und/oder Vorerkrankungen und damit ein hohes Risiko hat, schwer an Covid-19 zu erkranken...

Wer in der Corona-Warn-App des RKI eine Warnung mit dem Status „erhöhtes Risiko“ erhalten hat...

...muss lediglich drei Euro zum Corona-Test beisteuern.

Die Selbstbeteiligung von drei Euro entspricht rund einem Drittel der tatsächlichen Kosten, zwei Drittel übernimmt weiterhin der Staat.

Egal, ob komplett kostenlos oder zum reduzierten Preis für drei Euro: In jedem Fall muss ein Nachweis erfolgen. Dazu zählt je nach Sachlage etwa ein amtlicher Lichtbildausweis, ein ärztliches Attest, der Mutterpass, ein positiver Coronavirus-Test, der Status der Corona-Warn-App, die Eintrittskarte einer Veranstaltung, ein Testergebnis und ein Nachweis des Wohnortes. Diese müssen Verbraucher zusammen mit dem entsprechenden Formular der Teststelle vorlegen. Das Gesundheitsamt Nordrhein-Westfalen stellt dazu ein Musterformular bereit, das Antragssteller deutschlandweit verwenden können.

Corona-Testcenter in Hamburg: Kostenlose Schnelltests für alle gehören mittlerweile der Vergangenheit an. Doch manche Personengruppen bekommen die Tests auch heute noch kostenfrei (Archivbild). © IMAGO / Hanno Bode

Ende der kostenlosen Bürgertests: Diese Auswirkungen haben die Änderungen auf die Testzahlen

Die Änderungen bei den kostenlosen Coronatests zeigen Wirkung, und zwar nicht nur im positiven Sinne. Seit dem Inkrafttreten der neuen Regeln im Juli sind die Testzahlen deutlich eingebrochen und haben sich fast halbiert, wie APOTHEKE ADHOC unter Berufung auf aktuelle Zahlen aus dem Terminbuchungssystem von No-Q berichtet. Die Positivrate klettert dagegen weiter nach oben.

Aufschluss gibt ein Blick auf die Anlässe der Testungen: Mehr als jede zweite erfolgte weiterhin als kostenloser Bürgertest, vor allem für Besucher beziehungsweise Mitarbeiter von Kliniken und Pflegeeinrichtungen (32 Prozent). Bei 13 Prozent der durchgeführten Tests wurde eine Zuzahlung fällig und nur fünf Prozent entfielen auf Selbstzahler. Bei 25 Prozent machten die Testzentren keine Angaben zum Anlass beziehungsweise zur Abrechnung.

