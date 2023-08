Das ändert sich im September 2023: Verbote, Fristen, Gesetzesänderungen

Von: Deborah Baran

Im September kommen mit dem Herbstbeginn weitere Veränderungen auf uns zu: Nicht nur Autobesitzer, sondern auch Konsumenten müssen sich auf einiges einstellen:

Der Sommer geht zu Ende, die Schule fängt wieder an – in Rheinland-Pfalz, dem Saarland und in Hessen ist am 04. September Schulstart, in Baden-Württemberg eine Woche später am 11. September, und in Bayern am 12. September. Und es stehen eine Reihe an neuen Verboten und Fristen an. So kommen auf Kfz-Besitzer gleich drei Neuerungen zu. HEIDELBERG24 berichtet, was Sie alles im September 2023 erwartet:

Drei Neuerungen für Kraftfahrzeuge

Die Kfz-Zulassung soll einfacher und schneller werden: Ab September 2023 wird man diese online beantragen können – und mit der digitalen Bescheinigung sofort losfahren dürfen, ohne auf die Plakette oder Fahrzeugpapiere warten zu müssen. Zudem ändert sich im September die E-Auto-Förderung. Diese soll dann nur noch für Privatwagen gewährt werden – nicht mehr für gewerblich genutzte Fahrzeuge.

Als dritte Änderung für Autos tritt nun die Abgasnorm Euro 6 in Kraft, auch als Euro 6e bekannt. Damit müssen alle im September neu genehmigten Modelle oder erstmals zugelassenen Pkws alle Anforderungen der ersten Stufe erfüllen. Damit soll unter anderem die Messunsicherheit für RDE-Messungen (Real Driving Emissions) angepasst werden.

E.ON senkt die Strompreise, Halogen-Pins werden verboten

Der Energielieferant E.ON hat angekündigt zum 01. September nicht nur die Strompreise, sondern auch die Gaspreise zu senken. Der Strom soll um 18 Prozent billiger werden – das Gas sogar um 28 Prozent.

Um energieeffizienter zu werden, passt die EU ihre Ökodesign-Richtlinien an und verbietet im Rahmen dessen ab September Halogen-Pins. Die Lampen G4, GY6.35 und G9 dürfen ab dann nicht mehr in der EU verkauft werden. Man kann die Halogen-Pins jedoch einfach durch effizientere LEDs ersetzen.

Neues Rentengesetz

Auch für einige Renter können sich die Dinge im September ändern – jedoch nur für diejenigen, die Grundsicherung beziehen. Bis zum 30. September ist der schriftliche Antrag einzureichen, um die Rente aus dem Härtefallfond der deutschen Bundesregierung zu erhalten.

Diesen Anspruch können jedoch nur einzelne Personengruppen geltend machen: unter anderen sind Spätaussiedler, jüdische Kontingentflüchtlinge, oder Personen aus der Ost-West-Rentenüberleitung davon betroffen. Mehr dazu finden sie auf der Seite des Arbeitsministeriums.

Frist der Steuererklärung und Änderungen im Steuerportal Elster

Steuererklärung abgeben! Am 02. Oktober endet die Frist für die verpflichtende Einkommenssteuererklärung 2022. An dem Stichtag muss sie allerdings schon eingegangen sein, das heißt, lieber nicht bis zum Ende des Monats mit dem Versenden warten. Wer allerdings mit einem Steuerberater arbeitet, hat noch ein bisschen Zeit, denn da liegt der Stichtag auf dem 31. Juli 2024.

Im Steuerportal Elster des Finanzministeriums kann man die Steuererklärung erstellen, und Dokumente und Bescheinigungen empfangen – allerdings werden ab dem 18. September auch dort Änderungen eingeführt: Nur noch wichtige E-Mails sollen dauerhaft gespeichert bleiben, alle anderen werden innerhalb eines Jahres gelöscht.

Änderungen bei digitalen Riesen

Amazon ändert ab dem 04. September ihr Jahresabo: Ab dann erhält man keine e-Magazine mehr darüber. Allerdings kann man diese auch über Kindle Unlimited lesen. Und auch Microsoft kündigt an, ab dem 30. September ihren Servicevertrag zu ändern.

Google Chrome hingegen aktualisiert Anfang September das Design von Chrome 117 – und ersetzt im Rahmen dessen das klassische Schloss-Symbol mit dem neuen „Tune“-Symbol. Damit soll es den Anreiz zum Anklicken erhöhen und neutraler erscheinen.

Neue Corona-Impfstoffe

Im September kommen auch die neuen Corona-Impfstoffe. Da die Varianten ständig mutieren, muss auch der Impfstoff immer wieder angepasst werden. Das haben drei Hersteller Biontech, Moderna und Novavax nun getan und liefern diese ab September aus.

Auch die Darreichungsform verändert sich im Herbst: Um die Handhabung zu vereinfachen, verkaufen die Hersteller die neuen Impfstoffe nun in kleineren Dosen bis hin zu Einzeldosisbehältnissen.

Preiserhöhung bei Coca-Cola

Schon im letzten Jahr hat der Getränkeriese Coca-Cola seine Preise erhöht – im September werden hundert beliebte Produkte des Konzerns erneut teurer. Dazu gehören auch Coca-Cola, Sprite, Fanta und Mezzo-Mix. Dieser erneute Preisanstieg wird mit höheren Kosten für Strom, Gas, Logistik, und Rohstoffe wie Aluminium und Zucker begründet.

Allerdings soll es sich bei diesem Preisanstieg um eine Prozentzahl im Einstelligen Bereich handeln. Ab dem 01. September wird der konkrete Preis für die Softdrinks in den Supermärkten abzulesen sein. Es tut sich also einiges im September 2023. (db)