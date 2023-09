Lidl-Gründer Dieter Schwarz verdient in 80 Sekunden das Jahresdurchschnittsgehalt der Deutschen

Von: Sina Alonso Garcia

Lidl-Gründer Schwarz gilt als der reichste Deutsche. In gerade einmal 80 Sekunden hat er das auf dem Konto, was ein Durchschnitts-Deutscher im Jahr verdient. Ist das fair? Eine TikTokerin sagt Nein und löst damit eine Debatte aus.

Neckarsulm – Es sind Summen, bei denen es einem Normalsterblichen leicht schwindelig werden kann: Lidl-Gründer Dieter Schwarz besitzt Schätzungen zufolge derzeit ein Vermögen von rund 36,6 Milliarden Euro. In einem aktuellen Milliardärs-Ranking von Forbes ist er demnach der reichste Deutsche (Stand 2023). Wie die Autorin Bini Adamczak im vergangenen Jahr in einem Posting auf Instagram vorrechnete, müsste eine Lidl-Kassiererin für Dieter Schwarz‘ Vermögen über eine Million Jahre arbeiten. Mit dem Vergleich hat sie eine Debatte über soziale Gerechtigkeit angestoßen. Im Netz wird die Frage heiß diskutiert – die Meinungen sind gespalten.

Auf ihrem TikTok-Kanal vertraut_und_seltsam setzt sich auch Creatorin Linda mit dem Vermögen von Dieter Schwarz auseinander. Basierend auf den Recherchen von Bini Adamczak rechnet sie vor: „Dieter Schwarz, der Eigentümer von Lidl, braucht eine Minute und 20 Sekunden, um das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Lohnabhängigen in Deutschland zu erwirtschaften.“ Für die TikTokerin ist dieser Fakt erschreckend. „Stellt euch vor, es gibt tatsächlich Leute, die versuchen, diese Ungleichheit irgendwie zu rechtfertigen.“

TikTokerin wettert gegen Lidl-Milliardär und sein Vermögen: „Dieter hat vom Papa geerbt“

Während viele den Reichtum des Lidl-Milliardärs für verdient halten, empfindet Linda sein Vermögen als unverhältnismäßig. Das lässt sie auch in ihrem Video durchblicken. Das Argument, dass Dieter Schwarz hart für sein Geld gearbeitet hätte, lässt sie nicht gelten – und rechnet vor: „Die diesjährige Vermögenssteigerung von Schwarz geteilt durch das durchschnittliche Jahreseinkommen eines Lohnabhängigen in Deutschland ergibt 443.141 (Stand 2022). Arbeitet Schwarz jetzt also 443.000 Mal so gut, so schnell und so hart wie beispielsweise eine Schlachterin oder eine Altenpflegerin?“

Auch das Argument, dass jeder in Deutschland eine Karriere wie Dieter Schwarz hinlegen könnte, sieht Linda skeptisch. „Dieter hat vom Papa geerbt, der alleiniger Geschäftsführer der Lidl und Schwarz KG war“, sagt sie. „Hätte jemand anderes geerbt, dann müsste jetzt Dieter vielleicht an der Kasse sitzen und mit einer spärlichen Rente auskommen.“ Ebenfalls kein Verständnis hat Linda für die Aussage, dass Dieter Schwarz als Unternehmer eine hohe Verantwortung trägt. So hätten etwa eine Krankenpflegerin oder eine Gehirnchirurgin genauso eine hohe Verantwortung.

Nutzer verteidigen Dieter Schwarz: „Jeder kann rein theoretisch so ein Vermögen aufbauen“

In ihrem rund zweiminütigen Video versucht Linda, weitere Argumente für den Kapitalismus zu entkräftigen. So würden Multimilliardäre wie Schwarz etwa „immer weich fallen“ und könnten nach einem unternehmerischen Scheitern stets auf Konten und Anlagen zurückgreifen. Ihre politischen Ansichten bezeichnet Linda als links, den Kapitalismus will sie gleich ganz abschaffen. Ihr Video polarisiert. Auf TikTok hat es mehr als 66.800 Klicks (Stand 8. September 2023). Während manche User das Statement befürworten, sehen die meisten Lindas Ansichten allerdings kritisch.

Dieter Schwarz, Eigentümer von Lidl und Kaufland, ist mit einem Vermögen von über 36 Milliarden Euro der reichste Deutsche. (Stand 2023) © Jens Kalaene/dpa/Montage

„Ich gönne es ihm“, verteidigt ein Nutzer Dieter Schwarz in den Kommentaren. „Jeder kann rein theoretisch so ein Vermögen aufbauen. Es sollte sich also niemand beschweren, der es nicht tut.“ Ein anderer gibt zu bedenken: „Dieter Schwarz hat einen kleinen Laden geerbt und diesen über Jahre hinweg ausgebaut.“ Zahlreiche User können hier nur zustimmen. Viele verteidigen den Lidl-Milliardär auch deshalb, weil er viel für seine Heimatstadt Heilbronn tut. „Lidl hat über 500.000 Mitarbeiter weltweit“, schreibt ein User. „Bitte vergiss nicht, was er seiner Stadt zurückgibt und welche Projekte er fördert. Einfach weniger daherreden.“ Dieter Schwarz‘ Reichtum hat derweil auch seine Schattenseiten: So versteckt der Milliardär sich aus einem „erschreckenden Grund“ vor der Öffentlichkeit.

Erschreckende Entwicklung: Zahl der von Armut betroffenen Menschen in Deutschland steigt

Die Mehrheit im Netz ist der Meinung: Sozialismus hat nie funktioniert und auch Kommunismus kann nicht funktionieren. Dennoch regt die Frage nach der Verteilung von Reichtum viele zum Nachdenken an. Auch außerhalb sozialer Netzwerke wird das Thema immer wieder diskutiert. Laut ZDF nimmt die Zahl der armen Menschen in Deutschland stetig zu. Vor allem arme Familien und Kinder leiden unter der Inflation. Derweil werden Reiche immer reicher, sie profitieren vom Wertgewinn ihrer Immobilien und steigenden Aktienkursen. Die Schere zwischen Arm und Reich öffnet sich also zunehmend. Laut einer Bertelsmann-Studie zum Gerechtigkeitsempfinden der Deutschen ist ein Großteil der Befragten für die Einführung einer Vermögenssteuer.