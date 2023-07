Ärger über Aldi-Pool – „Fazit: Kinder am Heulen, ich stinksauer“

Von: Kai Hartwig

Ein Aldi-Kunde kauft einen Swimmingpool für den heimischen Garten. Das Produkt erfüllt jedoch nicht seine Erwartungen – offenbar kein Einzelfall.

München – In Deutschland hat das Sommerwetter bereits losgelegt. Diverse Hitzewellen machten sich jüngst in der Bundesrepublik breit. Da tut die ein oder andere Abkühlung sicher ganz gut. Das dachte sich offenbar auch ein Aldi-Kunde, der sich einen eigenen Swimmingpool für den heimischen Garten zulegte. Doch das Discounter-Produkt konnte ihn und seine Familie offensichtlich nicht überzeugen. Es mutierte sogar zum Stimmungskiller, wie er berichtete.

Kunde baut Aldi-Pool auf und erlebt Enttäuschung – „Fazit: Kinder am Heulen, ich stinksauer“

Auf der Facebook-Unternehmensseite von Aldi Süd machte der Kunde seinem Ärger Luft. In der Kommentarspalte eines Werbe-Posts beschrieb er, warum der Aldi-Pool wenig Spaß bereitete. „Die Tage werden heißer, aus diesem Grund habe ich mir den 366er Pool bei Euch gekauft“, begann der Aldi-Kunde: „Letzten Samstag aufgebaut und am Sonntag den Garten mit über 15.000 Liter Wasser geflutet. Fazit: Kinder am Heulen, ich stinksauer über Arbeitsaufwand und Wasserkosten.“

Anschließend habe er „umgehend den Aldi-Kundenservice über das Problem und den Defekt am Pool via Chat informiert“, doch eine Antwort blieb der Discounter demnach schuldig: „Rückmeldung bis zum heutigen Tag Fehlanzeige, trotz weiterer Mails keine Reaktion!“ Wütend drohte der Aldi-Kunde, selbst die Initiative zu ergreifen: „Ich habe ein ziemlich großes Auto, da passt der Pool, so wie er ist, rein und ich habe kein Problem, euch den Pool inklusive Zubehör mitten in den nächsten Laden zu schleifen. Ich gebe euch noch zwei Tage, erhalte ich bis dahin keine Rückmeldung, erfolgt die Lieferung zum Samstagsgeschäft frei Haus!“

Die „Drohung“ samt Ultimatum zeigte offenbar Wirkung. Denn am Folgetag meldete sich auf Facebook das Social-Media-Team von Aldi zu Wort. „Auch wenn ich deine Verärgerung über den Wasseraustritt beim Pool verstehen kann, arbeitet unser Kundenservice die Nachrichten schnellstmöglich ab und wird sich bestimmt noch bei dir melden. Unser Kundenservice kann dir den Betrag selbstverständlich erstatten und womöglich ist auch eine nachträgliche Abdichtung in diesem Bereich möglich, sodass du nicht den kompletten Pool umtauschen musst“, schrieb sie.

Aldi-Pool weist Defekt auf: Zahlreiche Kunden berichten von Problemen mit dem Ablaufventil

Weitere zwei Tage später hatte der Kunde laut eigener Aussage aber immer noch keine Antwort vom Kundenservice bekommen. „Wie zu erwarten, meldete sich der ‚Kundenservice‘ bis zum heutigen Tag nicht“, schrieb er. Um weitere zwei Tage darauf, also vier Tage nach seinem ursprünglichen Post, zu ergänzen: „Meine Geduld neigt sich rasant dem Ende zu und das Vertrösten beziehungsweise diese Art der Hinhalte-Taktik ist mehr als inakzeptabel!“ Eine weitere Reaktion vom Social-Media-Team von Aldi Süd blieb bislang aus. Derweil scheint der verärgerte Kunde nicht der einzige zu sein, der nach dem Kauf des Aldi-Pools Probleme mit dem Produkt hatte.

Auf der Homepage von Aldi Süd finden sich in den Kundenbewertungen zu besagtem Pool viele negative Erfahrungsberichte. In der Fünf-Sterne-Skala kommt der Aldi-Pool nur auf durchschnittlich zwei Sterne. Mehrfach werden Probleme mit dem Ablaufventil als Grund für die schlechten Bewertungen angegeben. Das war bei einigen Aldi-Kunden nach der Befüllung des Pools mit Wasser defekt. „Hatte bislang nie derartige Probleme mit einem Pool von Aldi. Aber: Auch bei uns ist das Ablaufventil nach vier Wochen Nutzung undicht. Wasser lässt sich nicht stoppen“, hieß es. Oder auch: „Pool ohne Fremdwirkung am Auslassventil gerissen und ausgelaufen“ und „Undicht am Ablaufventil“.

Weitere Kunden machten ähnliche Erfahrungen. „Nach nur drei Wochen ist die Folie vom Ablaufventil gerissen und das ganze Wasser herausgelaufen“, gab einer an. „Der Pool hat genau zwei Wochen gehalten, dann ist von ganz alleine der Ablauf aus der Seitenwand gerissen. 7500 Liter Wasser im Garten!“, ein anderer.

Aldi-Pool undicht: „Wer ersetzt uns die 7500 Liter Wasser, die jetzt im Garten sind?“

Ein weiterer Kunde gab zu bedenken: „Schön, dass man den Pool zurückgeben kann. Aber wer ersetzt uns die 7500 Liter Wasser, die jetzt im Garten sind?“ Er ergänzte: „Wir sind sehr verärgert! Pool stand gerade einmal vier Tage, seit dem tritt Wasser aus wie aus dem Hahn. Und das alles einen Tag vor unserem Urlaub. Warum wird das Teil überhaupt noch verkauft, wenn das Problem mit dem Ablaufventil bekannt ist???“ Eine konkrete Antwort blieben die Aldi-Mitarbeiter auf der Homepage schuldig, dafür wurde immer wieder auf den eigenen Kundenservice verwiesen.

