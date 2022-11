Öko-Test entdeckt Glyphosat im Bier – gleich zwölf Marken betroffen

Das Verbrauchermagazin Öko-Test checkte 50 deutsche Biersorten. Zwar enthalten einige unerwünschte Inhaltsstoffe, Gefahr besteht aber keine.

Frankfurt am Main – Kaum etwas ist den Deutschen so heilig wie das Bier. Für die Expertise beim Brauen des „flüssigen Golds“ wird Deutschland weit über die Landesgrenzen hinweg geschätzt. Das Verbrauchermagazin Öko-Test prüfte nun 50 deutsche Pils-Biere. Ein Dutzend davon enthielten demnach Spuren eines Spritzgifts, während ein Produkt gar ein vernichtendes Urteil erhielt.

Öko-Test: Ein Bier fällt komplett durch den Test - es enthält Milchsäurebakterien

So rauschte das Pinkus Pils aus Münster mit der Note „ungenügend“ durch den Test. Der Grund: Darin konnten im Labor Keime nachgewiesen. Pediokokken, die zu den Milchsäurebakterien zählen, würden das Bier geschmacklich verderben lassen, wie Öko-Test in seinem Bericht schreibt. Dies sei für den Menschen zwar nicht schädlich, hätte aber eine „erhebliche Qualitätsminderung“ zur Folge. Im Geschmackstest machte sich das ebenfalls bemerkbar, hier kassierte das Pinkus Pils die Note „mangelhaft“.

Öko-Test: In zwölf Bieren wurden Spuren von Glyphosat entdeckt - Gesamtergebnis jedoch gut

Des Weiteren wurden bei dem Produkttest in zwölf Bieren bedenkliche Inhaltsstoffe gefunden, nämlich der Unkrautvernichter Glyphosat. Allerdings seien die in den Bieren enthaltenen Spuren des Giftstoffs weit unter dem zulässigen EU-Höchstwert gewesen. Da Glyphosat jedoch als „wahrscheinlich krebserregend“ gilt, schlug sich das bei der Bewertung nieder. Nichtsdestotrotz war das Spritzgift in den Produkten einiger bekannter Marken zu finden.

Tyskie Gronie Pils (Kompania Piwowarska)

Kaiserkrone Pils (Norma)

Radeberger Pilsner (Radeberger Exportbierbrauerei)

Lübzer Pils Premium (Mecklenburgische Brauerei Lübz)

Krombacher Pils (Krombacher Brauerei)

König Pilsener (König-Brauerei)

Jever Pilsener (Friesisches Brauhaus zu Jever)

Holsten Pilsener Premium (Holsten-Brauerei)

Flensburger Pilsener (Flensburger Brauerei)

Breznak Original Böhmisch Pils (Drinks Union)

Beck‘s Pils (Anheuser-Busch InBev)

Astra Urtyp (Bavaria-St.Pauli)

Das Gesamtergebnis war für Bier-Liebhaber aber kein Grund zur Sorge. 45 der 50 getesten Pils-Biere schnitten mit „sehr gut“ oder „gut“ ab.

Erst dieser Tage musste eine große deutsche Brauerei einen Produktionsstandort schließen. Angesichts der aktuellen Wirtschaftslage und der steigenden Preise für Lebensmittel überlegen die Verbraucher wohl ohnehin schon genauer, was sie einkaufen. Da sollte es dann natürlich ein schadstofffreies und möglichst geschmackvolles Bier sein. (jg)