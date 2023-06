Brauereien in Alarmbereitschaft: Müssen Milliarden Bierflaschen zerstört werden?

Von: Robin Dittrich

Teilen

Mit einer neuen EU-Verordnung soll das Pfandsystem revolutioniert werden. Brauereien befürchten, dass Milliarden Bierflaschen zerstört werden müssen.

München – In einigen EU-Ländern muss Pfand auf Flaschen gezahlt werden, in anderen nicht. Das soll sich bald ändern: Die EU plant neue Regelungen für Verpackungen und Pfand. Brauereien schlagen deshalb Alarm.

Müssen Milliarden Bierflaschen zerstört werden?

In einer Pressemitteilung des Bundesverbands des Deutschen Getränkefachgroßhandels (bv-gfgh) wird von einer „Gefährdung deutscher Mehrwegsysteme“ gesprochen. Das Problem: Sich im Umlauf befindliche Bierflaschen müssten mit der neuen EU-Regelung wohl aus dem Verkehr gezogen werden, damit das Logo und die Seriennummer neu erstellt werden können. Der bv-gfgh kritisiert, dass „bereits etablierte, erfolgreiche und seit Jahrzehnten funktionierende Mehrwegsysteme durch die vorgesehenen Regelungen in ihrer Existenz gefährdet werden.“ Ein deutsches Bier sorgte aufgrund einer „Mogelpackung“ für Aufsehen.

Die EU plant neue Richtlinien für Mehrwegflaschen – müssen Milliarden Bierflaschen zerstört werden? © Oleksandr Latkun/Imago (Symbolbild)

Die in Deutschland bestehenden Mehrwegsysteme wurden bereits vor über 70 Jahren aufgebaut. Laut dem Bundesverband sollen sich aktuell knapp vier Milliarden Mehrwegpfandflaschen im Umlauf befinden, der Mehrweganteil beträgt damit rund 80 Prozent. Die „Packaging and Packaging Waste Regulation“ (PPWR) soll dieses System jetzt umkrempeln. Noch deutlicher wird Brauerbund-Boss Holger Eichele gegenüber der Bild: „Werden die EU-Pläne Wirklichkeit, müssten wir alle Mehrwegflaschen einschmelzen. Dieser Irrsinn muss verhindert werden.“ Auch Bierkästen sollen abgeschafft werden. Der Spezi-Boss fordert dagegen ein Pfand für Kästen in Höhe von 10 Euro.

Bierflaschen von neuer EU-Regelung betroffen: Ist die Änderung des Mehrwegsystems wirtschaftlich vertretbar?

Aus Sicht des Bundesverbands und Brauer-Boss Eichele kann nicht nachvollzogen werden, dass ein einheitliches Gesetz nötig ist, nur weil einige EU-Länder bis dato kein Mehrwegsystem eingeführt hätten. Eine Neustrukturierung der Vorschriften „wäre mit Milliarden-Investitionen verbunden, ohne einen ökologischen Mehrwert zu bieten“, schreibt der Bundesverband. Eine Zerstörung von vier Milliarden Mehrwegflaschen ist demnach unwirtschaftlich, weil ein Großteil davon noch viele Jahre genutzt werden könnte. Die EU-Richtlinie fordert allerdings klar eine „dauerhaft angebrachte Kennzeichnung“ auf den Mehrwegverpackungen.

Auf deutschen Mehrwegverpackungen wird dagegen „seit jeher mit abwaschbaren Etiketten gearbeitet.“ Mit ihren erheblichen Bedenken wandten sich die Verbände der Getränkewirtschaft direkt an die Mitglieder des Europäischen Parlaments. Dabei stellen sie klar, dass die Idee hinter der PPWR positiv zu bewerten ist: „Wir unterstützen ausdrücklich das Ziel, Mehrweg zu fördern und zu stärken, weil dadurch der Klimaschutz gestärkt wird. Dabei dürfen erfolgreich bestehende Systeme in ihrer Existenz aber nicht gefährdet werden.“