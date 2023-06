Vom Billig-Gericht zur Gourmet-Speise: Spanischer Küchen-Klassiker plötzlich viel teurer

Von: Anna-Lena Kiegerl

Auch vor Spanien haben die aktuellen Preissteigerungen nicht haltgemacht. Betroffen davon ist nun ein besonders beliebtes Gericht.

Bremen – Die Inflation hat in Deutschland wohl so einige Menschen ins Schwitzen gebracht. Das Sparen wurde wieder zum Trend. Die Preissteigerungen sind in allen Bereichen des Lebens zu spüren. Auch beim Urlaub und bei Flugreisen sind die Preise weiterhin hoch. Doch besonders beim Einkauf von Lebensmitteln müssen Deutsche immer tiefer in den Geldbeutel greifen. Dennoch ist nicht nur Deutschland von der Inflation stark betroffen. Auch im Rest Europas haben die Menschen mit den hohen Preisen zu kämpfen. So auch in Spanien. Hier ist ein ehemals sehr billiges Gericht fast schon zur Gourmet-Speise geworden.

Spanischer Küchen-Klassiker Gazpacho: Gericht stammt aus Andalusien

Gemeint ist Gazpacho, eine Gemüsesuppe, aus Andalusien stammend. Die Suppe wird kalt serviert und ist somit gern gegessen im heißen Andalusien. Gekocht wird das Gericht mit Tomaten, Paprika, eingeweichtem Weißbrot, Olivenöl, Essig und Gewürzen. Demnach gibt es als Topping verschiedenste Variationen. Von Kräutern über Speckstücke bis zu Croûtons bieten sich einige Möglichkeiten.

Gazpacho stark von Preissteigerungen betroffen: „Habe mich sogar geschämt“

Das Problem: Laut der Mallorca Zeitung ist auch dieses beliebte und ehemals sehr billige Gericht stark von der Inflation betroffen. So beschreibt es Redakteur Jorge Fauró in einem Kommentar. Demnach seien die Zutaten zuletzt so teuer geworden, dass der Gazpacho fertig gekauft billiger wurde, als frisch zubereitet. Besonders die Preise für Paprika waren sehr hoch. So erzählte ein Lebensmittel-Händler gegenüber der Zeitung: „Ich habe mich sogar geschämt, Paprika zu verkaufen.“

Auch Spanien ist von Preissteigerungen bei Lebensmitteln betroffen. Ein beliebtes Gericht ist nun besonders teuer. © Ekaterina Yakunina/imago/Symbolbild

Inflation bei beliebtem Gericht in Spanien: Preissteigerung von zwölf bis 14 Prozent

Insgesamt seinen die Preise für Gazpacho in einem Jahr zwischen zwölf und 14 Prozent angestiegen. Ein traditionell zubereiteter Gazpacho koste für eine Familie in etwa 3,40 Euro. Währenddessen würden die Preise für einen Liter fertigen Gazpacho bei circa 2,40 Euro bis 2,60 Euro liegen. Für die frische oder hausgemachte Variante zahle man 3,50 Euro und für die mit gutem Olivenöl 4,50 Euro.

So findet Fauró, es sei an der Zeit, dass das Thema der Preissteigerungen in Spanien, besonders im Hiblick auf die anstehenden Neuwahlen, mehr auf den Plan tritt. Denn diese Themen würden die breite Bevölkerung des Landes betreffen.

Dennoch ist Spanien im EU-Vergleich nur sehr wenig von der Inflation betroffen. Laut dem Handelsblatt lag die Inflationsrate im Mai 2023 bei nur 3,2 Prozent. In Deutschland hingegen bei 6,1 Prozent. Grund dafür sind hauptsächlich jedoch geringe Energiepreise im Land. Durch die Energiepreisbremse werden Strom und Gas nun auch in Deutschland für den Verbraucher billiger. Ein Stromanbieterwechsel könnte sich zusätzlich auszahlen.