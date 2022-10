Preise in Supermärkten ziehen weiter an: Diese Alltagsprodukte werden jetzt teurer

Von: Stella Henrich

Die Preise steigen und steigen. Jetzt werden auch Zucker, Blumen und Papier teurer. Eine Entwicklung, die Verbraucher nicht mehr überrascht, aber dennoch mit Blick auf die eigene Geldbörse verzweifeln lässt.

München ‒ Einer Umfrage des Münchner ifo-Instituts zufolge will ein Großteil der Lebensmittelhersteller in Deutschland in den kommenden Monaten die Preise weiter anheben. Die meisten der befragten Unternehmen planen dies bereits. Allen voran die Verkäufer von Drogerie-Artikeln mit rund 92 Prozent. Doch auch Blumen, Pflanzen, Spielwaren, Fahrräder und Papierwaren sollen für die Verbraucher teurer werden.

Das Ifo-Institut befragt für seine Konjunkturprognosen monatlich mehrere Tausend Unternehmen, dabei geht es auch um Preiserwartungen. Demnach planen im Saldo 100 Prozent der Lebensmittelhändler Preiserhöhungen und über 92 Prozent der Drogerien. Bei Blumen, Pflanzen waren es knapp 90 Prozent, bei Fahrrädern und Schreibwaren jeweils deutlich über 80 Prozent. In der Gastronomie waren es über 87 Prozent, bei Hotels gut 62 Prozent. Ähnlich verhält es sich in einigen Industriezweigen wie der Bekleidungs- oder Elektroindustrie. Quelle: Ifo-Institut München

Wie das Online-Portal von Focus berichtet, werden jetzt aber auch Zucker, Puderzucker, Würfelzucker, Butterkekse, Kaffee-Sahne, Honig und Ketchup teurer. Die Preise seien bereits zum 4. Oktober im Lebensmittelhandel angepasst worden.

Hier ein Überblick über die Preise:

Produkt Preis in Euro Preissteigerung Zucker (1-Kilogramm) 1,29 + 65 Prozent Würfelzucker 1,49 + 50 Prozent Puderzucker 0,49 + 100 Prozent Butterkekse bei Netto 1,19 + 20 Prozent Ketchup bei Aldi Süd 0,99 + 50 Prozent Quelle: Focus.de

Südzucker hatte bereits im Sommer vor steigenden Preisen gewarnt

Die Teuerung kommt für Branchenkenner allerdings nicht wirklich überraschend. Bereits im Juni warnte Europas größter Zuckerproduzent Südzucker in der Handelszeitung davor, dass die Zuckerpreise weiter steigen werden. Die Erzeuger würden die höheren Kosten weitergeben. Landwirte und Verarbeiter würden durch höhere Energierechnungen und höhere Kosten für wichtige Betriebsmittel wie Düngemittel unter Druck gesetzt. Als Folge würden die gestiegenen Kosten an den Handel weitergereicht.

Wir erwarten eine weitere Preiserhöhung für die kommende Saison.

Das bekommen die Verbraucher jetzt deutlich zu spüren. Denn inzwischen sind die europäischen Zuckerpreise auf dem höchsten Stand seit vier Jahren, so die Handelszeitung weiter. Auch wenn es sich im Einzelfall um „kleinere“ Cent-Beträge bei einem Produkt in den Märkten handelt. Wie immer - die Menge macht den Unterschied und läppert sich am Ende zu einer größeren Summe für die Verbraucher an der Supermarktkasse zusammen.

Denn auch Molkereiprodukte, Hafermilch, Soßen und Dips, ja sogar Gänsekeulen sind mittlerweile nicht nur knapp geworden, sondern auch teurer. Selbst leergefegte Regale bei Süßem überraschen Verbraucher nicht mehr wirklich. Die Gründe für diese Entwicklung in Supermärkten und Discountern sind vielfältig: Energiekrise, Streitigkeiten bei Preiskonditionen zwischen Handel und Herstellern, unterbrochene Lieferketten und eine nicht ab endende Inflationswelle.

Trotz dieser Prognosen lassen sich die Menschen hierzulande nicht vom Feiern abhalten. Bestes Beispiel die Münchner Wiesn. Auch wenn die Umsatzzahlen beim Bier in diesem Jahr rückläufig waren, die Besucher des Oktoberfests ließen sich trotz Inflation und Energiekrise ihre gute Laune nicht verderben.

