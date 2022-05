Bislang kostenlos: Manche Aldi-Kunden müssen jetzt schon auf dem Parkplatz zahlen

Von: Laura May

Ausgiebig im Supermarkt stöbern, während das E-Auto auf dem Parkplatz seine Batterie auflädt – damit ist jetzt Schluss: Aldi-Kunden müssen ab Juni für den Service zahlen. Das hat auch Vorteile.

München – Viele Supermärkte und Discounter ermöglichen Kunden das Laden ihrer E-Autos kostenlos auf ihren Parkplätzen. Bei Aldi-Süd ist damit jetzt Schluss – ab Juni wird der Service kostenpflichtig. Die Preise sollen immerhin moderat bleiben.

Der Discounter ist, so wie Lidl, Vorreiter in Sachen E-Ladesäulen. Schon ab 2015 errichtet das Unternehmen nach und nach Anlagen zu Laden von E-Autos für Kunden auf seinen Parkplätzen. „Aldi-Süd verfügt über mehr als 1000 Ladepunkte − und über das dichteste und leistungsstärkste Ladenetz im deutschen Lebensmitteleinzelhandel“, erklärte die Aldi-Pressestelle gegenüber Merkur.de. Bisher war dieser Service kostenlos. Während eines ausgiebigen Einkaufs konnten die Leute ihre Fahrzeuge aufladen, ohne dafür zu zahlen.

Aldi: E-Ladesäulen auf dem Parkplatz werden ab Juni kostenpflichtig

Ob viele Menschen dieses Gratisangebot ausnutzten und ihr Auto auch über den eigenen Einkauf hinaus an die Säulen kabelten, ist nicht bekannt. Jedenfalls ändert Aldi seinen Kurs und verlangt ab Juni Geld für sein Angebot.

Das Unternehmen bestätigte diese Information gegenüber Merkur.de und informierte Kunden bereits über die Displays einiger Ladesäulen über die Einführung des kostenpflichtigen Ladens. Der Preis pro Kilowattstunde dürfte auf dem Aldi-Parkplatz moderat bleiben: 39 Cent pro KWh beim Schnellladen, 29 Cent pro KWh für normales Laden. „Ab Juni führt Aldi-Süd ein einfaches und intuitives Bezahlsystem ein. Kundinnen und Kunden laden in der Regel günstiger als zu Hause“, informiert die Aldi-Pressestelle.

E-Ladesäulen auf Aldi-Parkplätzen sind künftig nicht mehr kostenlos./Symbolbild © Arne Dedert/dpa

Aldi: So viel kostet das Laden von E-Autos auf dem Parkplatz ab Juni 2022

An den Schnellladestationen (CCS, bis 150 kW) kostet das Aufladen künftig 39 Cent pro Kilowattstunde.

An den Normalladesäulen (Typ 2, 22 kW) kostet die Kilowattstunde 29 Cent.

Aldi: E-Autofahrer könnten sogar davon profitieren, dass Ladesäulen ab Juni etwas kosten

Auch wenn die Nachricht für alle E-Auto fahrenden Aldi-Kunden erst einmal negativ klingt, bleiben die Preise fair. Bezahlt werden können die Kilowattstunden mit EC- und Kreditkarten sowie Apple- und Google-Pay. Auch Ladekarten können weiterhin genutzt werden – da gelten dann die Preise des jeweiligen Anbieters.

Unterm Strich könnten E-Autofahrer sogar von der Umstellung profitieren. Zum einen werden die Ladesäulen nicht mehr lange von Menschen blockiert, die nur wegen des Gratis-Stroms kamen. Zum anderen kündigte Aldi an, dass das Laden, wo immer möglich, von sechs bis 22 Uhr an, auch an Sonn- und Feiertagen − an einigen Standorten sogar 24 Stunden am Tag, an sieben Tagen die Woche möglich sein werde.

„Das Laden ist künftig auch außerhalb der Filialöffnungszeiten möglich, stellenweise rund um die Uhr“, so die Pressestelle. Und: Die Begrenzung auf eine Stunde Ladedauer fällt weg. Wenn die Aldi-Strategie aufgeht, könnten bald auch andere Märkte wie Lidl oder Edeka ihre Ladesäulen kostenpflichtig machen.