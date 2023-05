Das Deutschlandticket gilt – Was man zum Kauf des 49-Euro-Tickets wissen muss

Von: Michelle Mantey

Das 49-Euro-Ticket gilt als günstige Alternative zum Auto. Doch es kann teuer werden, wenn man folgendes nicht beachtet.

München – Seit dem 01. Mai ist das Deutschlandticket gültig. Für nur 49 Euro können Fahrgäste das Ticket für den Nah- und Regionalverkehr deutschlandweit nutzen. Es ist der Nachfolger des 9-Euro-Tickets und soll vergünstigtes Reisen mit dem öffentlichen Personennahverkehr erneut möglich machen.

Und der Ansturm ist groß: Drei Millionen Menschen haben sich laut Mitteilung der Deutschen Presseagentur (dpa) bereits für das Deutschlandticket entschieden. Was in der Theorie einfach klingt – deutschlandweit günstig Bus und Bahn fahren – weist in der Praxis einige Fallstricke auf.

Wo gibt es das Deutschlandticket zu kaufen?

Der Verkaufsstart des Deutschlandtickets wurde zwischenzeitlich von einem Serverabsturz unterbrochen. Die Seite der Deutschen Bahn war für mehrere Stunden nicht erreichbar. Doch das Ticket kann auch über andere Anbieter erworben werden. Gerade die regionalen Unternehmen sorgen sich laut dpa wegen möglicher Gewinneinbußen, wenn alle Tickets online über die Seite der Deutschen Bahn gekauft werden. Diese Möglichkeiten gibt es, sich das 49-Euro-Tickets zu kaufen:

Deutsche Bahn : Über die Homepage, per App oder vor Ort

: Über die Homepage, per App oder vor Ort Regionale Verkehrsunternehmen : Über die jeweilige Homepage oder vor Ort

: Über die jeweilige Homepage oder vor Ort Apps anderer Anbiete r: Hansecom, Mobility

r: Hansecom, Mobility Quelle: dpa und Deutsche Bahn

Die über Apps erworbenen Tickets können über den QR-Code bei einer Fahrscheinkontrolle überprüft werden. Bis Ende des Jahres gilt auch eine Übergangsfrist für Papiertickets mit QR-Code. Für Personen, die keine Apps nutzen möchten oder können, gibt es weiterhin die Möglichkeit, das Ticket bei den regionalen Verkaufsstellen oder am Schalter des DB-Reisecenters zu erwerben.

Wichtig ist zu beachten, dass das Deutschlandticket nicht einfach über den Fahrkartenautomaten gezogen werden kann. Es handelt sich nämlich nicht um eine einfache Fahrkarte, sondern ein Abo. Und dieses kann über die meisten Automaten nicht abgeschlossen werden.

Was gilt es beim Kauf das Deutschlandticket beachten?

Verbraucherschützer bemängeln unzureichende Informationen auf den Internetseiten der verschiedenen Ticketanbieter. Einige Informationen, seien für den Kunden nicht klar dargestellt, so die Kritik. Um zusätzliche Kosten zu vermeiden, sollten Nutzer des Angebots folgendes beachtet: Wer das Ticket erst Ende des Monats gekauft, könnte unverhältnismäßig tief in die Tasche greifen. Zwar wird das 49-Euro-Ticket nicht urplötzlich teurer, die Kosten-Nutzen-Rechnung gerät aber ins Ungleichgewicht.

Denn Ticket ist immer nur für einen Kalendermonat gültig. Wer es also erst am 30. oder 31. eines Monats kauft, der fährt gerade mal einen respektive zwei Tage für den „ÖPNV-Tarif“ und schon am nächsten Tag werden erneut 49 Euro fällig. Daher lohnt sich der Kauf besonders zu Beginn des Monats.

Seit 01. Mai 2023 ist das Deutschlandticket gültig. Das gilt es beim Kauf zu beachten. © picture alliance/dpa | Boris Roessler

Wichtig ist auch die Abo-Funktion des Tickets zu beachten. Läuft das alte Ticket aus, so wird im nächstem Monat automatisch ein neues Ticket bestellt. Daher sollte daran gedacht werden, das Abo rechtzeitig zum Ende des Monats zu kündigen, wenn man es im darauffolgenden Monat nicht nutzen möchte. Wer also plant, nur eine Reise oder einen Tagesausflug mit dem Ticket zu machen, sollte zeitnah wieder kündigen. Bis zum 10. des Vormonats kann das Abo für den Folgemonat aufgekündigt werden.

Wofür gilt das Deutschlandticket nicht?

Zwar ist das Ticket deutschlandweit gültig, jedoch sind ICE, IC und EC-Züge grundsätzlich ausgeschlossen. Zudem gilt es nicht für die erste Klasse. Für Fahrten mit diesen Zügen wird ein gesondertes Ticket benötigt. Das gilt auch für die Fahrten mit privaten Reisebussen oder dem Flixtrain. Möchte man mit dem Schiff oder der Faire reisen, so muss man nur dann ein zusätzliches Ticket kaufen, wenn diese nicht dem öffentlichen Nahverkehr angeschlossen sind. Möchte man Kind, Hund oder das Fahrrad mitnehmen, so gilt:

Kinder ab sechs Jahren benötigen ein eigenes Deutschlandticket

ab sechs Jahren benötigen ein eigenes Deutschlandticket Hunde können nicht mitgenommen werden. Die Preise unterscheiden sich nach dem jeweiligen Tarifgebiet

können nicht mitgenommen werden. Die Preise unterscheiden sich nach dem jeweiligen Tarifgebiet Fahrrad können je nach Bestimmung des jeweiligen Tarifgebiets kostenfrei mitgenommen werden. Ist die kostenfreie Mitnahme von Fahrrädern in dem Tarifgebiet nicht möglich, so ist sie auch nicht mit dem Deutschlandticket möglich. Auch mögliche Sperrzeiten für die Mitnahme von Fahrrädern müssen beachtet werden.

können je nach Bestimmung des jeweiligen Tarifgebiets kostenfrei mitgenommen werden. Ist die kostenfreie Mitnahme von Fahrrädern in dem Tarifgebiet nicht möglich, so ist sie auch nicht mit dem Deutschlandticket möglich. Auch mögliche Sperrzeiten für die Mitnahme von Fahrrädern müssen beachtet werden. Quelle: Deutsche Bahn

Gibt es Rabatte für Job- oder Semestertickets?

Besondere Rabatte gibt es für Jobticketbesitzer. Wenn der Arbeitgeber einen Zuschuss von mindestens 25 Prozent für das Ticket bezahlt, so gibt es vom Bund zusätzliche 5 Prozent Rabatt. Somit kostet das Ticket nur noch maximal 34,30 Euro pro Monat. Bei den Tickets für Studenten oder Senioren wird es etwas unübersichtlich. Hier ist auch bis zuletzt nicht alles endgültig geklärt; die Regelungen gleichen einem regionalen Flickenteppich.

Während Saarland bereits über eine Ermäßigung für Schüler und Studenten entschieden hat, bekommen andere keinen Rabatt. Mögliche Änderungen bleiben noch abzuwarten. (mima/dpa)