Deutschlandweiter Fisch-Rückruf – Supermärkte nehmen TK-Produkt aus Verkauf

Von: Katja Becher

Supermärkte und Discounter in ganz Deutschland müssen auf einen Rückruf reagieren. Betroffen ist ein Fisch-Produkt der beliebten Marke Nordsee.

Die beliebten Fisch-Produkte von „Nordsee“ findet man längst nicht mehr nur in den Filialen der Innenstädte – auch haben sie ihren Weg in die Supermarktregale gefunden. Jetzt ruft der Hersteller jedoch ein Tiefkühl-Produkt zurück, weil es Fremdkörper enthalten könnte. Vom Rückruf betroffen ist ausgerechnet der beliebte Backfisch von Nordsee.

was Kunden zum Fisch-Rückruf jetzt wissen müssen – und was Fremdkörper in Lebensmitteln so gefährlich macht.

Wie Nordsee auf der offiziellen Internetseite mitteilt, sei der Rückruf im Sinne des vorsorglichen Verbraucherschutzes am 23. Februar veranlasst worden. Betroffen sei ein Tiefkühl-Produkt, das die Restaurant-Kette in Zusammenarbeit mit HOMANN mittlerweile auch in Supermärkten vertreibt.