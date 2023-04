„Traurig, traurig“: DHL-Kundin kommt nicht an Oster-Paket – Packstation klemmt tagelang

Post-Frust vor den Feiertagen

Ärgerlicher geht es kaum: Das Paket ist da, aber die Packstation zickt. Tagelang. Eine DHL-Kundin wartet vergeblich auf Hilfe und bekommt ihre Post erst nach Ostern.

Herne – So nah und doch so fern. Das Paket einer DHL-Kundin ist eigentlich rechtzeitig angekommen. Aber die Packstation rückt es nicht raus – und das drei Tage lang. Die Kundin muss jetzt wohl mindestens bis nach Ostern warten und klagt auf Facebook.

„Seit drei Tagen liegt meine Bestellung in der Packstation und die Tür klemmt. Es klickt, aber sie geht nicht auf“, berichtet sie. Dazu schickt sie Fotos. Auf dem Bildschirm der Packstation steht: „Die Öffnung Ihres Faches ist fehlgeschlagen. Sie können es erneut versuchen.“ Vom 4. April bis Karfreitag sind offenbar alle Versuche fehlgeschlagen.

„Schon vor drei Tagen angerufen“: DHL-Paket steckt über Ostern in Packstation fest

„Ich habe schon vor drei Tagen den Kundenservice angerufen. Mittlerweile schon viermal. Auch über den Chatbot habe ich geschrieben. Angeblich sollte ein Techniker kommen“, beschwert sich die Kundin. Zum Beweis, dass ihr Päckchen wirklich schon tagelang in der Box liegt, zeigt sie einen Screenshot der Sendungsverfolgung.

Am Dienstag kam das Paket demnach an. Und am Freitag steht die Frau immer noch vor einer verschlossenen Tür. „Bis jetzt ist nichts passiert und vor Ostern wird das jetzt wohl auch nichts mehr werden“, berichtet sie und murrt: „Mein Paket liegt dort jetzt fest. Traurig, Traurig.“

Frust-Ostern für enttäuschte Kundin: DHL repariert Packstation nicht und gibt vorerst keine Antwort

Von DHL hat sie auf ihren Post bislang noch keine Antwort erhalten. Frustrierend für die Kundin, die tagelang wohl immer wieder zur Packstation ging, nur um mit leeren Händen heimzukehren. Immerhin ist ihre Bestellung am richtigen Ort gelandet. Und nicht in einer Mülltonne.

