DHL-Bote stellte Paket nicht zu und hinterließ ehrliche Notiz – Kundin sauer: „Was soll das bitte?!“

Von: Armin T. Linder

Teilen

Ein DHL-Bote stellte eine Sendung nicht zu - und gab den Grund via Benachrichtigungszettel auch ganz offen zu. Das kam unterschiedlich gut an.

München - Zu einer Notiz auf einem DHL-Zettel gibt es offenbar unterschiedliche Meinungen. Die Empfängerin hat sie vor einigen Monaten abfotografiert und (inzwischen ist der Beitrag gelöscht) auf der Facebook-Seite des Unternehmens veröffentlicht. Auf dem Zettel ist zu lesen: „Haustür offen (Angst vor den Hunden)“. Die Echtheit ist natürlich nicht bestätigt, es deutet aber auch nichts auf einen Fake hin.

DHL-Bote stellt Paket nicht zu - aus Angst vor Hunden

Die Halterin der Tiere hatte kein Verständnis, dass ihr Paket nicht zugestellt wurde. „Was soll das bitte?!“, ärgerte sie sich. „Bekomm ich keine Pakete mehr, nur weil der Handwerker die Haustür offen gelassen hat bei seiner Arbeit?! Geht‘s noch? Wenn der Bote bis zur Haustür gekommen ist, ohne dass die Hunde kamen, kann man ja wohl das Paket hinlegen oder was weiß ich. Nur weil die Haustür offen ist, heißt das ja noch lange nicht, dass die Hunde da sind. Die Hunde würden keinen aufs Grundstück lassen, wenn sie da sind.“

Ein Ausschnitt des DHL-Zettels, der bei Facebook gepostet wurde. © Facebook

DHL meldet sich zu Wort und verweist auf „Eigensicherung“

Auf die Beschwerde reagierte DHL prompt. Eine Mitarbeiterin namens Doreen aus dem Social-Media-Team klärte in ihrem Facebook-Kommentar auf: „Kann der Zusteller nicht einschätzen, wo sich die Hunde befinden und ihm somit die Zustellung zu unsicher ist, erfolgt eine Umleitung. Wir bitten um Verständnis, dass in solchen Fällen die Eigensicherung vorgeht.“

Der Paketbote (oder die Paketbotin?) sah wohl nur die offene Tür von außen und konnte nicht wissen, ob die Tiere ihm entgegenkommen würden oder nicht. Dass er aus Angst das Paket nicht zugestellt hat, gab er dann auch in der Notiz zu. Offenheit siegt - so auch einst beim womöglich durch eine DHL-Botin geköpften Gartenzwerg.

Der DHL-Bote mit Angst vor den Hunden erntete auch von einer wohl unbeteiligten Nutzerin Verständnis. Sie unterstrich den Satz „Die Hunde würden keinen aufs Grundstück lassen, wenn sie da sind“ und meinte: „Allein das relativiert deine Aussage. Wenn deine Hunde so schlecht erzogen sind, ist es nicht nur verständlich, sondern eine Dienstanweisung von DHL / DP, dass das Paket in die Filiale geht, aufgrund von Eigensicherung.“ Es ist nicht die erste DHL-Sendung, die wegen eines Tieres nicht zugestellt wurde - in einem anderen Fall waren allerdings keine Hunde im Spiel, sondern ein kleineres Lebewesen. (lin)