„Mir platzt der A****“: DHL-Kundin rastet wegen dreckigem Sendezettel aus – und wird dann selbst angefeindet

Von: Vinzent Fischer

Eine DHL-Kundin verlor wegen eines Lieferscheins komplett die Fassung. In einem Post attackierte sie den Zusteller scharf – und bekam dafür Gegenwind.

München – Auch wenn sich DHL Mühe gibt, nicht immer sind die Kunden mit dem Paketdienst zufrieden. Jüngst kursierte im Netz etwa ein Video-Clip, der einen Zustell-Fahrer dabei zeigte, wie er Pakete wie wild durch die Gegend schleuderte. Eine DHL-Lieferung brachte eine Kundin vollkommen aus der Fassung.

„Schämen solltet ihr euch!“: DHL-Kundin rastet wegen Lieferkarte aus

„Bei allem Respekt, aber mir platzt gerade echt der Arsch!“, schrieb sie in ihrem Facebook-Post. Das Bild darauf zeigte eine zerknitterte und völlig verdreckte Lieferkarte. Auf der linken Seite war der Schein sogar bereits eingerissen, wie tz.de berichtet. „Ich würde gerne wissen, wie es sein kann, dass ein Mitarbeiter auf die glorreiche Idee kommt, mir einen Schein in den Briefkasten zu legen, der augenscheinlich zehnmal durch den Dreck gezogen wurde?“, fragte die Kundin, die gar befürchtete, dass „man sich durch eine einzige Berührung eine Krankheit einfängt.“

„Mir platzt gleich der Arsch“: Eine DHL-Kundin gerät beim Blick auf ihren Lieferschein aus der Fassung. © Screenshot Facebook @Cey Lan

„Wie abartig kann man bitte sein? Es ist unverschämt und ekelerregend!“, legte die Kundin noch nach und forderte: „Schämen solltet ihr euch!“ Wann das Foto entstanden ist und woher die Kundin stimmt, ist in dem Beitrag nicht erkennbar.

Nach Wut-Post von Kundin: DHL reagiert – und entschuldigt sich

Das Unternehmen entschuldigte sich in einer Antwort und bedauerte die verschmutzte Karte. „Möglicherweise hatte der Zusteller keine neue Karte mehr und musste auf dieses Exemplar zurückgreifen, damit Du eine Benachrichtigung erhältst“, vermutet die DHL. „Du musst die Karte nicht mit zur Filiale nehmen. Als Empfänger reicht es, wenn Du Deinen Ausweis vorzeigst“, klärte der Paketdienst zudem auf.

Bei Facebook erhielt die DHL-Kundin für ihren Post Gegenwind. „Das ist mit Verlaub nicht so schlauste, was ich heute gelesen habe ...“, schrieb ein Nutzer. „Hast jetzt bestimmt Affenpocken ...“, kommentierte ein anderer zynisch. Vor allem die raue Wortwahl der Kundin scheint bei den Nutzern also nicht gut anzukommen.

Es ist nicht das erste Mal, dass DHL-Kunden in ihrem Zorn über die Stränge schlagen. Zuletzt sorgte ein bunter Wutzettel für breites Aufsehen. „„Wenn Du fauler Sack nicht langsam lernst, uns Abholzettel zu hinterlassen, kriegen wir bald Probleme miteinander“, hieß es darauf forsch. (vfi)