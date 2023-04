DHL-Kunde empört: Päckchen landet in der Mülltonne und die wird geleert – „Was ist da los bei euch?“

Von: Christoph Gschoßmann

Ein DHL-Kunde ist fuchsteufelswild, als er erfährt, wo der Bote oder die Botin sein Paket abgelegt hat. In die Mülltonne.

München – Es kursieren die kuriosesten Geschichten, was alles mit Paketen und Paketzetteln passiert. Beispielsweise landete ein Paket kürzlich im Dreck, dabei wollte die Kundin eigentlich nur Filme gucken. Oder in einem anderen Fall hatte ein Kunde Angst, sein Paket zu öffnen, weil es aussah, als würde es bluten. Im jüngsten Fall der Lieferfirma DHL ging es um den Ablageort, den der Bote gewählt hatte – und einen Kunden, der sich mächtig darüber aufregte.

DHL-Kunde verärgert über Zustellung: „Was ist da los bei Euch?“

„Liebes DHL-Team“, schreibt der Kunde in seinem Post bei Facebook, „Was ist da los bei Euch? Ich habe heute (26.04.2023) die Zustellbenachrichtigung vom 22.04. in meinem Briefkasten gehabt, nachdem ich eine fehlende Lieferung bemängelt hatte. Diese war in der DHL-App jemandem zugestellt, den ich nicht kenne – auch kein Nachbar.“

So weit, so klar. Das Paket wurde wohl an eine dem Kunden unbekannte Person abgegeben – ärgerlich. Doch ein Blick auf den abfotografierten Zettel verrät, dass es doch nicht so war: „1 Pkt in der bl. Tonne“. Also: Ein Paket in der blauen Tonne! Der Bote hat das Paket wohl einfach in die Papiertonne geworfen.

Der verärgerte Kunde schreibt weiter: „Diese Info (immerhin) kam leider etwas spät bei mir an, da die blaue Tonne gestern (25.04.2023) geleert wurde. Toll!“ Nun ist sein Paket vielleicht für immer verloren, im schlimmsten Fall auf der Müllkippe oder bereits in der Müllverbrennungsanlage.

DHL reagiert auf Beschwerde-Post eines Kunden bei Facebook

Aber damit nicht genug. Er ärgert sich über noch eine DHL-Praktik: „Aber Hauptsache den Ausweis mitbringen, wenn man etwas im Paketshop abholen möchte.“ Sein trauriges Fazit: „DHL lässt leider immer mehr nach.“

DHL reagiert in einem Kommentar auf den Facebook-Post. Ein Mitarbeiter schreibt: „Das tut mir leid. Bitte schaue einmal mit der Sendungsnummer in unserem Facebook-Chat vorbei und teile uns dort nochmal kurz den Sachverhalt mit.“ Der Kunde reagierte daraufhin nicht mehr - ob er DHL und seinem Social-Team doch noch eine Chance gab, ist nicht überliefert. (cgsc)

