Diäten - Wie verliert man Pfunde, ohne zu hungern? So geht´s!

Nicht immer geht es beim Abnehmen um die perfekte Figur oder das Erreichen eines Schönheitsideals. Meist steht das persönliche Wohlbefinden im Vordergrund. Doch wie findet der Mensch die passende Diät für sich?

Frankfurt/München ‒ Wer zur Hölle wollte das nicht? Pfunde verlieren, ohne zu hungern? Am besten noch mit dem persönlichen Lieblingsessen. Auch über Nacht schlank werden - dagegen spräche eigentlich nichts. Dabei gesund bleiben, gut gelaunt im Bikini-Dress in den Spiegel schauend, und mit Sicherheit für immer schlank. Denn den Jo-Jo-Effekt haben wir bei dieser Diät endgültig abgeschafft. Anschließend gehen wir in die Münchener Pinakothek und bestaunen die Rundungen der Damen des flämischen Malers Peter Paul Rubens. Ach ja, das war einmal. Wir haben es geschafft - mit der Kraft der Verwandlung. Für immer schlank und rank.

Wenn es doch so einfach wäre! Diäten und Kilos verlieren, ohne selbst eine Eigenleistung erbringen zu müssen. Dabei gibt es doch unzählige ausgeklügelte Abnehmstrategien von Ernährungswissenschaftlern. Darunter Fasten, bloß Bio-Smoothies trinken, Nur-die-Hälfte-essen, den ganzen Tag Gemüsesuppe trinken, weniger Kohlenhydrate essen - dafür mehr Proteine zu sich nehmen. Auch Kohlsuppe- und Kartoffelsuppe-Diäten sollen helfen beim Gewichtsverlust. Ja sogar die vierwöchige Vollkornreisdiät soll funktionieren.

Diäten und Pfunde verlieren: Bewusste Ernährungsumstellung und passender Zeitpunkt wichtig

Muss dieser Diäten-Wahnsinn wirklich sein? Ernährungswissenschaftler raten Betroffenen zu einer bewussten Ernährungsumstellung, um eine dauerhafte Gewichtsabnahme zu erzielen. Dabei müsse insbesondere auf eine ausgewogene Zusammensetzung der Nährstoffe geachtet werden, so die Experten bei Bild. Das führt dazu, dass „der Stoffwechsel nicht zu sehr irritiert wird“. Dabei sollte die erste Diät auch am besten die Letzte sein. Mit dem Ziel, dass die Ernährung nach Normalisierung des Gewichts in eine bessere Lebensweise mündet - und zwar für immer.

Abnehmen funktioniert nur, wenn der Körper mehr Energie verbrennt als er mit der Nahrung aufnimmt.

Wer es außerdem schafft, eine Diät noch mit Sport oder ausreichend Bewegung zu verbinden, tut seinem Körper Gutes. Doch Vorsicht: Eine Diät ist meistens eine physische und seelische Belastung für Betroffene. Sie sollten daher mit dem Abnehmen erst beginnen, wenn die Zeit dafür reif ist und sie auch tatsächlich Zeit für eine Ernährungsumstellung haben. Ziel muss es laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) sein, falschen Ernährungsweisen auf die Spur zu kommen und die eigenen Ernährungsgewohnheiten langfristig zu verändern.

Diäten und Pfunde verlieren: Gibt es „die“ beste Diät überhaupt?

„Die“ beste Diät für jedermann gibt es mit Sicherheit nicht. Dazu sind die Menschen zu verschieden, reagieren unterschiedlich auf feste Diätprogramme. Wer Gewicht verlieren will, sollte daher grundsätzlich auf die richtige Menge sowie auf die Zusammensetzung des Essens achten, so die Experten bei Bild. Sie haben herausgefunden, dass man mit jeder Diät ungefähr gleich viel abnimmt. Ideal sei etwa ein Kilo pro Woche.

Was ist eine seriöse Diät? Die DGE beurteilt Diäten als seriös, wenn

sie eine langsame, langfristige Gewichtsabnahme anstreben

das Gewicht mindestens ein Jahr lang gehalten wird

individuelle Vorlieben beim Essen, Trinken und Bewegen berücksichtigt werden

gesundheitsbewusstes Verhalten gefördert wird, zum Beispiel genussvolles, gesundes Essverhalten, angemessene Bewegung, regelmäßige Kontrolle von Risikofaktoren für Folgekrankheiten

sie keine Nebenwirkungen haben

Klar ist: Abnehmen funktioniert nur, wenn der Körper mehr Energie verbrennt als er mit der Nahrung aufnimmt. Welche Kalorien dabei weggelassen werden, ist für das Ziel der purzelnden Kilos zunächst unerheblich. Für die Gesundheit spielt es nach Angaben der DGE allerdings eine große Rolle, ob der Körper auch während einer Diät mit allem versorgt ist, was er braucht. Und es spiele auch eine Rolle, ob eine Diät das Gewicht nicht nur kurzfristig sinken lasse, sondern durch Lerneffekte auch das langfristige, gesunde Halten des Gewichts ermögliche. Daher sollten Betroffene alle Diätvorschläge zunächst kritisch prüfen.

Übersicht über beliebte Diäten von Ernährungswissenschaftlern:

Diät Ziel DGE-Urteil Abnehmen mit Vernunft Dauerhafte Ernährungsumstellung empfehlenswert Mittelmeer-Diät Viel Gemüse, viel Obst, dazu Fisch, Nudeln und Reis, wenig Fleisch, fette Wurst oder fetten Käse und zum Kochen Olivenöl statt Butter - das sind wichtige Bestandteile dieser Ernährungsform. empfehlenswert Ich-nehm-ab-Diät Verhaltenstrainings-Programm der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Es gibt Anleitungen, Tipps und Rezepte für eine vollwertige Ernährung. empfehlenswert Essen nach Energiedichte Von Lebensmitteln mit niedriger Energiedichte kann man sehr viel mehr essen, ohne zu viele Kalorien zu sich zu nehmen. Und wir fühlen uns schneller satt. Denn die gegessene Menge spielt eine große Rolle für die Sättigung - unabhängig vom Kaloriengehalt der Nahrung. empfehlenswert Trennkost-Diät Grundprinzip: Eiweiße und Kohlenhydrate sollen nicht zusammen gegessen werden wissenschaftlich nicht belegt Low-Fat-Diät Diät richtet sich auf den Anteil des Fetts an der täglichen Nahrung schadet nicht

Wer trotz vieler Tipps und Ratschläge noch immer nicht die passende Diät für sich gefunden hat, sollte sich zumindest das bewusst machen: Schönheit kommt von innen und hängt bei weitem nicht von ein paar Pfunden mehr auf den Hüften ab. Irgendwie tröstlich, oder?

