WhatsApp: Nutzer beklagen Emoji-Änderung – So umgehen Sie die Funktion

Von: Stefanie Lipfert

Ein Update des Messenger-Dienstes Whatsapp verursacht viel Ärger bei den Nutzern. Jedoch gibt es einige Möglichkeiten, das Update der Emoji-Tastatur zu umgehen.

Kassel - Der Messenger-Dienst WhatsApp entwickelt immer wieder neue Features, die mit Updates hinzugefügt werden. Doch für eines der neusten Updates hagelt es für Whatsapp Kritik von Nutzern, denn: Zwei neue Funktionen bei den Emojis sorgt auf Twitter für Ärger. Die Emoji-Liste bei WhatsApp ist lang. Für fast jede Situation gibt es das passende Bildchen.

Scrollen statt Wischen: Neues Layout der Emoji-Tastatur

Die Änderungen solle die Auswahl der Icons vereinfachen, jedoch nehmen Whatsapp-Nutzer das Update nicht ganz so gut auf: „Macht die Emoji/Gif/Sticker wieder so, wie sie waren“, kritisiert ein User auf Twitter. Einige WhatsApp-Nutzer beschreiben das Update auf Twitter als „alles andere als nutzerfreundlich“. Viele bitten WhatsApp in ihren Tweets, das alte Layout wiederherzustellen.

Das Online-Portal Netzwelt dies zum Anlass genommen, eine Umfrage zu den Emoji-Veränderungen durchzuführen. Über 8.000 Nutzer haben bei der Umfrage mitgemacht, das Ergebnis: 95 Prozent würden die Veränderung ablehnen. Grund für den Ärger vieler Nutzer: Mit dem neuen Update wurde das Layout der Emoji-Tastatur bei Whatsapp geändert.

Der Reiter für Emojis, Gifs und Sticker befindet sich nicht mehr oberhalb des Tastatur-Menüs, sondern darunter. Es ist auch nicht mehr möglich, durch horizontales Wischen zwischen den praktischen Emoji-Kategorien hin und her zu wechseln. Stattdessen können Nutzer nur noch seitlich durch die verfügbaren Emojis scrollen. Über einen horizontale Scrollbewegung erreicht man nun stattdessen das Menü für Sticker, Gifs und Avatare.

Veränderung Emoji-Tastatur: 4 Möglichkeiten, um Änderungen zu umgehen

Viele Nutzer sind mit dem neuen Update nicht zufrieden, es gibt jedoch Möglichkeiten, die Änderungen zu umgehen - Netzwelt stellt dafür vier Möglichkeiten vor:

Keine Updates installieren (Android und iPhone): Um die neue Umstellung zu vermeiden, können Whatsapp-Nutzer sich dafür entscheiden, vorerst keine Updates für Whatsapp zu installieren. Eine Dauerlösung sei dies aber nicht, damit so andere Features durch künftige Updates nicht genutzt werden können. Alte WhatsApp-Version wieder installieren (nur Android): Um unangenehme Features zu umgehen, empfiehlt Netzwelt, eine alte Version des Messengers zu installieren. Dieses Vorgehen sei allerdings keine Garantie für die dauerhafte Verschonung von der Änderungen, denn: Manche Neuerungen werden vom Messenger unabhängig von der App-Version serverseitig ausgeführt. Emoji-Shortcuts einrichten (Android und iPhone): Android- oder iPhone-Benutzer können das überholte Emoji-Menü ignorieren und Shortcuts für die Verwendung von Emojis anlegen. Diese kann über die Tastatur eingegeben werden. So müsse die Emoji-Leiste nicht mehr geöffnet werden. Emoji-Menü der Tastatur verwenden (nur Samsung): Wer im Besitz eines Samsung Galaxy-Handy ist, kann stattdessen die Samsung-Tastatur nutzen, die in der Regel schon vorinstalliert ist. Sie wird durch einen Tipp in das Textfeld bei WhatsApp geöffnet. Nun erscheint unterhalb des Textfeldes einen zweiten Emoji-Button. Der Button öffne so das Emoji-Menü der Samsung-Tastatur. Diese sei ähnlich wie das alte WhatsApp-Menü aufgebaut.

Veränderungen bei Whatsapp: Größe der Emojis kann verändert werden

Doch nicht nur die Schriftarten können bei Whatsapp verändert werden, auch Sonderzeichen können Emojis formatieren. Emojis werden mittlerweile vergrößert dargestellt, sobald sie einzeln und ohne Text verschickt werden. Laut chip.de gibt es eine Möglichkeit, Emojis kleiner angezeigt zu bekommen.

Um die Größe der Emojis zu verstellen, müsse jeweils ein *, _ oder ~ vor und nach dem ausgewählten Emoji stehen. Die Größe von Gifs und Sticker können nicht verändert werden. Wer kein Fan von langen Textnachrichten ist, hat bei Whatsapp auch die Möglichkeit, Sprachnachrichten zu schicken. (sli)