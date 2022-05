„Die Höhle der Löwen“ (VOX): „Keego“ – Nachhaltige Trinkflasche für Sportler mit Plastikschutz

Von: Judith Braun

Können zwei Gründer aus Wien die Investoren bei „Die Höhle der Löwen“ mit ihrer innovativen Trinkflasche überzeugen? (Symbolbild) © Bernd-Michael Maurer/RTL

Trinkflaschen aus Plastik sind weder nachhaltig noch gesund. Zwei Gründer stellen bei „Die Höhle der Löwen“ eine innovative Sportflasche vor.

Wien – Wer Sport macht, hat meist eine Plastikflasche bei sich. Im Gegensatz zu Glasflaschen ist sie zwar nicht gerade nachhaltig, dafür praktisch. Allerdings hat das Trinken aus Plastikflaschen mehrere Nachteile: Es beeinträchtigt den Geschmack, neigt zur Schimmelbildung und fördert damit auch eine Wegwerfkultur. Das haben auch zwei Gründer aus Wien erkannt und deshalb eine bessere Alternative zu den bisher auf dem Markt erhältichen Sportflaschen entwickelt. Ihr Produkt „Keego“ stellen sie am Montagabend (23. Mai) den Investoren der VOX-Show „Die Höhle der Löwen“ vor.

Was diese innovative und neuartige Sportflasche ausmacht und was das Besondere daran ist, verrät 24vita.de.

„Mit unserer Innovation lassen wir Plastik-Trinkflaschen ziemlich alt aussehen“, erklärt Lukas Angst (39, M.SC in Microökonomie) gegenüber VOX. Denn dem 39-Jährigen ist aufgefallen, dass Sportler großen Wert auf ihre Sportausstattung legen. Wenn es um die Flaschen geht, sind viele Sportskanonen jedoch nachlässig. „Egal in welcher Sportart - alle haben Top-Equipment, alles ist High Tech - alles bis auf die Flasche.“ Auch Mitgründer Bernd Deussen (52, Diplom-Kaufmann) stößt diese Beobachtung auf: „Selbst Spitzensportler benutzen die billigsten Plastikflaschen. Dabei wissen gerade sie, was die Probleme von Plastik sind.“ Gerade bei Plastik kochen immer wieder Gesundheitsdiskussionen hoch, wie zum Beispiel um das Thema Mikroplastik.

