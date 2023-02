Gartentipps für Frühjahr: Das geht im März – vorziehen, säen, jäten

Hobbygärtner haben bereits das Werkzeug bereitgelegt. Denn nun startet für viele wieder die Gartenpflege an der frischen Luft. Was Sie im März im Gemüse- und Obstgarten tun können, erfahren Sie bei uns.

München – Natürlich macht ein bunt blühender Garten gut duftender Blumen und üppig wachsender Pflanzen Arbeit. Es muss gerupft, geschnitten, gesät und gejätet werden, um den Boden für die neue Bepflanzung startklar zu machen. Für viele Hobbygärtner ist diese Arbeit nicht nur ein Anlass, um später schön im Grünen zu sitzen, sondern auch, um sich ausreichend an der frischen Luft bei frostfreien Temperaturen zu bewegen.

Wer einen Gemüsegarten anlegen will, kann jetzt schon mit der ersten Handgriffen dafür beginnen. Dabei können früh treibende Gemüsesorten wie Karotten, Häuptelsalat und Zwiebeln im März bereits ins Freiland gesät werden. Wer ab Oktober die Wurzelpetersilie ernten möchte, sollte von Mitte März bis Ende April dieses Gemüse aussäen, empfiehlt das gleichnamige Magazin des Senders ServusTV. Und wer Gurken, Zucchini, Melone und Paprika aus dem eigenen Garten den Angeboten aus Supermärkten und Discountern vorzieht, der kann jetzt bereits das Gemüse auf der eigenen Fensterbank „vorziehen“, um es später dann im Gartenbeet einzuarbeiten, so die Tipps des Magazins Servus in Stadt & Land für Hobbygärtner. Kleiner Tipp für große Saat wie Gurken, Melonen oder Artischocken: Jede Saat sollte in einen einzelnen Topf gesetzt werden. Für Paprika können jeweils drei Samen in einen kleinen Topf gepflanzt werden.

Ebenfalls reif ist die Zeit für Tomaten. Die Pflanzen sind sehr kälteempfindlich, weshalb sie das Gemüse an einem warmen Standort vorziehen sollten. Wie das genau funktioniert, erfahren Sie bei merkur.de. Tomatensamen keimen sehr gut und können in Einzeltöpfe gesetzt werden.

Gartentipps für Hobbygärtner im März: Früher Schnitt und ältere Triebe wegschneiden

Wer außerdem noch frisches Obst und Gemüse selbst züchten will, dem raten Fachleute im März und April zu Erdbeeren, Beerensträuchern, Ribiseln und Stachelbeeren.

Erdbeeren pflegen: Bei Erdbeeren alle alten und welken Pflanzenteile entfernen, den Boden dazu etwas auflockern.

Bei Erdbeeren alle alten und welken Pflanzenteile entfernen, den Boden dazu etwas auflockern. Obstbäume pflanzen .: Bis Anfang April werden Marillen-, Mandel- und Pfirsichbäume gepflanzt. Sie brauchen viel Wärme.

.: Bis Anfang April werden Marillen-, Mandel- und Pfirsichbäume gepflanzt. Sie brauchen viel Wärme. Stachelbeeren, Ribiseln und Himbeeren treiben besonders früh. Deshalb sollten Gartenfreunde sie jetzt im Vorfrühling pflanzen. Dann sind sie von Mai bis Oktober reif für die Ernte. Während der Blütezeit brauchen Ribiseln und Stachelbeeren eine gleichmäßige Wasserversorgung, um Fruchtfall zu vermeiden.

Doch bevor es richtig schön im eigenen Garten wird, alles blüht und geerntet werden kann, empfiehlt es sich im Garten erst einmal aufzuräumen. Grundsätzlich können Sie im März mit dem Vorbereiten und Aufräumen der Beete beginnen. Laub, Moos und Erdreste sind zu entsorgen und auch die Gehwege sollten Hobbygärtner auf Schäden überprüfen. Abgefaulte Baumreste müssen auch entfernt und alte Triebe abgeschnitten werden. Das gilt auch für abgestorbene Äste und vertrocknete Stauden. Darüber hinaus sollten Hobbygärtner Unkraut jetzt im März an der frischen Luft jäten.

