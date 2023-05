Ungeahnte Gefahr: Deshalb sollten Sie das WLAN am Handy unterwegs unbedingt ausschalten

Von: Carolin Gehrmann

Die WLAN-Funktion am Handy immer angeschaltet zu lassen, ist gefährlich. Weshalb Sie die Drahtlos-Verbindung besser ausschalten sollten, wenn Sie unterwegs sind.

Kassel – Klar, die drahtlose Verbindung via WLAN bietet für Handynutzer viele Vorteile: Man spart Datenvolumen und surft in den meisten Fällen schneller und stabiler. Viele lassen die Funktion daher auf ihrem Handy ständig eingeschaltet, auch, wenn sie unterwegs sind. Dabei sind sie sich der Gefahr nicht bewusst, die davon ausgeht.

Aktivierte WLAN-Funktion am Handy ist ein großes Sicherheitsrisiko

Eine aktivierte WLAN-Funktion am Handy im öffentlichen Raum birgt ein großes Sicherheitsrisiko, wie eine Studie der Universität Hamburg ermittelt hat. Es empfiehlt sich daher, das WLAN auszuschalten, wenn man sich außerhalb des eigenen Netzwerks aufhält oder gar kein WLAN benutzt. Andernfalls sind Daten, die sich auf dem Telefon befinden, wie Passwörter, Namen und E-Mail-Adressen, nicht sicher und können von Hackern ausgespäht werden.

Wer mit dem Smartphone im öffentlichen Raum unterwegs ist, sollte die WLAN-Funktion ausschalten. © imago/Symbolbild

Sucht das Smartphone permanent nach Netzwerken, hinterlässt es einen „Fingerabdruck“

Ist der WLAN-Modus aktiviert, sucht das Handy permanent nach Verbindungsmöglichkeiten mit verfügbaren Netzwerken in der Umgebung. Dadurch hinterlässt man in den Netzwerken eine Art „Fingerabdruck“ mit Daten. Das Gefährliche daran: Über öffentliche WLAN-Spots können sich Hacker Zugang zu fremden Handys verschaffen und alle Aktivitäten der Besitzer überwachen. Vor allem in Gratis-Netzen ist daher Vorsicht angesagt.

Über öffentliches WLAN können Hacker alle Aktivitäten auf dem Handy überwachen

Dieses Problem entdeckten auch die Hamburger Wissenschaftler in ihre Studie. Dafür überprüften sie insgesamt 252.242 WLAN-Suchen von Telefonen in einer belebten Fußgängerzone mithilfe von Antennen. Das Ergebnis: 58.489 SSIDs – also Namen von WLAN-Netzwerken, über die sich die Telefone in der Vergangenheit bereits eingewählt hatten – konnten sie auf diese Weise herausfinden.

Über das WLAN könnten Passwörter, Adressen, E-Mails und andere sensible Daten ausgespäht werden

Ihnen gelang es außerdem, sensible Daten wie Passwörter, Namen, E-Mail-Adressen und sogar Adressen von Ferienhäusern herauszufinden. Auch das Computermagazin chip.de warnt vor den Gefahren, wenn man das WLAN am Handy auch unterwegs eingeschaltet lässt. Auf diese zusätzlichen Risiken weisen die Experten hin:

über die WLAN-Funktion kann ein Bewegungsprofil von Ihnen erstellt werden

Betrüger können mit einer „WLAN-Box“ ein bekanntes Netzwerk vorspielen, damit sich das Handy damit verbindet; so können sie auf gespeicherten Daten und Passwörter zugreifen

bei eingeschaltetem WLAN kann Ihr Wohnort herausgefunden werden; so können zum Beispiel Einbrüche geplant werden.

Experten empfehlen, die WLAN-Funktion zu deaktivieren, wenn man unterwegs ist

Wer sicher surfen möchte, stellt die WLAN-Funktion daher besser aus, wenn er außerhalb eines bekannten Netzwerks unterwegs ist. Stattdessen empfiehlt es sich, die mobilen Daten zu nutzen. Außerdem verbraucht sich die Energie des Akkus wesentlich schneller, wenn das Handy permanent nach vorhandenen Netzwerken sucht. Mit deaktiviertem WLAN am Smartphone kann man also auch noch Strom sparen. Verschiedene Updates für das iPhone oder Android-Geräte haben allerdings zum Ziel, die Sicherheit zu erhöhen.