Zahlreiche Änderungen bei Amazon Prime: Erste Details durchgesickert

Von: Christoph Gschoßmann

Bei Amazon Prime ändert sich wohl so einiges. Auch der Name des Dienstes könnte künftig ein anderer sein.

München - Änderungen gab es bei Amazon Prime zuletzt schon zuhauf, und viele Kunden waren nicht unbedingt glücklich. Deswegen scheint der Shopping-Riese bei seiner Streaming-Plattform nun nochmal nachzubessern.

2022 zollte Amazon der Inflation Tribut und erhöhte die Preise: Etwa 30 Prozent mussten die Abonnenten im Schnitt mehr zahlen. Auch der Musikstreaming-Dienst war, obwohl im Prime-Preis erhalten, nicht mehr wirklich nutzbar. Außerdem wurde gleichzeitig Freevee eingeführt, und dies ärgerte wohl viele Amazon-Prime-Kunden. Der kostenlose Videostreaming-Dienst sorgte nämlich dafür, dass Verbraucher viele Inhalte nur mit Werbeunterbrechungen ansehen konnte, egal, ob mit Abo oder ohne.

Für Prime-Kunden ändert sich einiges. © Daniel Reinhardt / dpa

Werbung bei Prime: Amazon will Freevee-Inhalte wohl stark ausbauen

In diese Richtung sollen auch die neuen Änderungen gehen. Business Insider berichtet von geleakten internen Dokumenten, laut denen Amazon noch einmal vieles über den Haufen werfen will. Demnach will der Internet-Gigant sein Angebot mit kostenlosen Freevee-Inhalten stark ausbauen. Das dürfte bei vielen Kunden, die bereits für Amazon Prime zahlen, gar nicht gut ankommen, schließlich müssen sie dann Werbung konsumieren, ohne dass sie weniger für Prime zahlen. Einen konkreten Zeitplan gibt es für die Änderungen aber noch nicht.

Und noch etwas soll sich ändern, dass die Kunden wohl eher am Rande betrifft: der Name des Dienstes. Wie es in dem Bericht heißt, soll Amazon unter seinen Angestellten eine Umfrage gestartet haben, um einen neuen Namen für den neu strukturierten Streaming-Dienst zu finden. Mit überbordender Kreativität glänzten die Verantwortlichen dabei nicht: Die Alternativen heißen Amazon TV, Amazon+, Amazon Premiere, Amazon Stream und Amazon Streaming. Auch ein neues Logo soll es demnach geben. Aktuell kostet Prime 8,99 Euro im Monat. Das Jahresabo ist etwas günstiger. Es ist bereits ab 7,49 Euro im Monat erhältlich, wenn man jährlich 89,90 Euro zahlt. (cgsc)

Mit Amazon Prime kann in vielen Bereichen Geld gespart werden. Selbst das Prime-Abo können Verbraucher für die Hälfte des eigentlichen Preises erhalten.