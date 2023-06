Lidl zeigt zukünftig zwei Preise auf Preisschildern – doch nicht alle Kunden profitieren

Die Einteilung der Kunden in "normale" und Premiumkunden wird nicht bei allen Menschen gut ankommen.

Und nein, nicht jeder will der Firma Lidl komplette Daten über sich geben, wann er in welcher Filiale was kauft. Ich zum Beispiel nicht. Und ich habe auch keine Lust durch höhere Normalpreise die Rabatte zu finanzieren.

Übrigens: Hier die Daten, auf die die Lidl-App Zugriff verlangt, und die sie zu Lidl übertragen kann:

Genauer Standort.

Name, E-Mail-Adresse, Nutzer-IDs, Adresse und Telefonnummer.

Fotos und Videos.