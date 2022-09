Von: Stella Henrich

Lebensmittel-Discounter will bis 2023 alle seine Märkte umbauen. Das Konzept heißt „Store Layout 2.0 DE“. Aldi Nord reagiert damit auf veränderte Einkaufsverhalten seiner Kunden.

München ‒ Klar, für treue Kunden des Lebensmittel-Discounters Aldi Nord ist es schon etwas ungewöhnlich, wenn nicht mehr Backwaren, Kaffee, Konfitüre sowie alkoholische Getränke im Eingangsbereich des Marktes vorzufinden sind. Dafür erwartet sie auf einer langen Regalwand frisches Obst und Gemüse - eine gesunde, frische und grüne Oase sozusagen. Das Konzept für die geplante Neuerung wird unter dem Namen „Store Layout 2.0 DE“ geführt und soll in allen deutschen Aldi Nord Märkten umgesetzt werden.

Getestet wird das künftige Markt-Filialkonzept laut einem Bericht von Business Insider bereits im brandenburgischen Wandlitz. Erster Eindruck von Kunden: Alles wirkt geräumiger als vor dem Umbau. Außerdem finden sich nun gegenüber der Frische-Abteilung mit Obst und Gemüse auch größere Kühlschränke für empfindliche Frischwaren sowie Convenience-Artikel wie Snacks und Getränke.

Das neue Konzept begründet der Händler mit dem veränderten Einkaufsverhalten seiner Kundschaft. „Wir merken, dass unsere Kundinnen und Kunden bei Lebensmitteln immer mehr auf Frische sowie auf Eigenmarken achten und ihren Einkauf inzwischen ausgehend von den Frische-Artikeln planen“, äußerte sich Aldi-Nord-Sprecherin Serra Schlesinger erstmals auf dem Online-Portal für die Gründerszene. Damit diese Abteilung bald schon besser wahrgenommen wird, muss sie auch prominent – am Eingang – platziert werden. Denn Aldi Nord hat den eigenen Anspruch: „Wir wollen Frische-Discounter Nummer 1 sein“, verkündet die Sprecherin des Discounters.

Neu bei Aldi Nord: Obst und Gemüse im Eingangsbereich der Filialen

Die Test-Filiale in Brandenburg bleibt keine Ausnahme. Künftig sollen alle Aldi-Nord-Filialen das neue Konzept „Store Layout 2.0 DE“ umsetzen. Die ersten Tests gab es bereits von November 2021 an in neugebauten oder modernisierten Aldi-Nord-Filialen, Anfang des Jahres etwa in den Regionen Werl, Radevormwald, Hannoversch Münden, Nortorf und Sievershausen. Nun will der Discounter das Konzept flächendeckend in Deutschland umsetzen. Im Laufe des Jahres 2023 sollen alle Märkte umgestellt sein.